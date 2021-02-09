***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.02.2021 12:26
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ender Sözer Direktör, Hazine, Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri 20.06.2019 2127058909 ender.sozer@pashabank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 5787
Yeşim Çağlar Direktör, Finansal Planlama, Kontrol ve Strateji 01.11.2020 2127058908 yesim.caglar@pashabank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207422
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Bless LLC 146.164.992,67 TRY 29,23
Reveri LLC 146.164.992,67 TRY 29,23
Ador LLC 71.800.245,92 TRY 14,36
Arif Pashayev 83.931.240,64 TRY 16,78
Mir Jamal Pasahayev 51.733.903,91 TRY 10,34
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908565
BIST
13:001.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 12,35
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.551
En Düşük
1.536
13:007,0948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0216
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
13:008,5953
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0630
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
13:00420,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 4,37
|Açılış
|: 420,83
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler12:58
|ERBOS
|60,50
|127.214.194
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|304.013
|% 10,00
|
|DIRIT
|10,91
|2.118.624
|% 9,98
|
|CLEBI
|175,40
|51.889.529
|% 9,97
|
|DAGHL
|16,98
|16.886.634
|% 9,97
|
|SUMAS
|67,00
|130.449
|% -6,69
|
|SNKRN
|25,10
|409.005
|% -5,78
|
|NIBAS
|31,56
|12.463.457
|% -5,23
|
|RALYH
|4,79
|5.382.667
|% -4,96
|
|AGYO
|4,26
|516.632
|% -4,91
|
|KOZAL
|140,00
|1.643.547.046
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,61
|1.579.580.319
|% -2,97
|
|GARAN
|10,10
|1.026.643.365
|% 2,64
|
|SISE
|7,83
|952.860.438
|% 2,76
|
|PETKM
|5,37
|950.875.943
|% 3,47
|
|EKGYO
|2,61
|1.579.580.319
|% -2,97
|
|DOHOL
|3,57
|717.775.005
|% -2,46
|
|PETKM
|5,37
|950.875.943
|% 3,47
|
|TSKB
|1,82
|307.789.322
|% 1,11
|
|ALBRK
|2,22
|381.918.625
|% -0,89
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0915
|7,0945
|% 0,30
|
|Euro
|8,5901
|8,5952
|% 0,74
|
|Sterlin
|9,7444
|9,7932
|% 0,50
|
|Frank
|7,9060
|7,9536
|% 0,79
|
|Riyal
|1,8851
|1,8945
|% 0,21
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|17,48
|
|Altın Gr.
|421
|421
|4,86
|
|Cumhuriyet
|2.799
|2.841
|21,00
|
|Tam
|2.787
|2.858
|23,22
|
|Yarım
|1.347
|1.382
|11,24
|
|Çeyrek
|676
|691
|5,61
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,75
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|0,09
|
|B. Petrol
|60,98
|60,98
|0,28
|