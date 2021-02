***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEnder Sözer Direktör, Hazine, Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri 20.06.2019 2127058909 ender.sozer@pashabank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 5787Yeşim Çağlar Direktör, Finansal Planlama, Kontrol ve Strateji 01.11.2020 2127058908 yesim.caglar@pashabank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207422Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Bless LLC 146.164.992,67 TRY 29,23Reveri LLC 146.164.992,67 TRY 29,23Ador LLC 71.800.245,92 TRY 14,36Arif Pashayev 83.931.240,64 TRY 16,78Mir Jamal Pasahayev 51.733.903,91 TRY 10,34http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908565BIST