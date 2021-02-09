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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.02.2021 12:26



***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ender Sözer Direktör, Hazine, Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri 20.06.2019 2127058909 ender.sozer@pashabank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 5787
Yeşim Çağlar Direktör, Finansal Planlama, Kontrol ve Strateji 01.11.2020 2127058908 yesim.caglar@pashabank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207422

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Bless LLC 146.164.992,67 TRY 29,23
Reveri LLC 146.164.992,67 TRY 29,23
Ador LLC 71.800.245,92 TRY 14,36
Arif Pashayev 83.931.240,64 TRY 16,78
Mir Jamal Pasahayev 51.733.903,91 TRY 10,34




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908565


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERBOS 60,50 127.214.194 % 10,00  
MERIT 181,50 304.013 % 10,00  
DIRIT 10,91 2.118.624 % 9,98  
CLEBI 175,40 51.889.529 % 9,97  
DAGHL 16,98 16.886.634 % 9,97  
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12:58 Alış Satış %  
Dolar 7,0915 7,0945 % 0,30  
Euro 8,5901 8,5952 % 0,74  
Sterlin 9,7444 9,7932 % 0,50  
Frank 7,9060 7,9536 % 0,79  
Riyal 1,8851 1,8945 % 0,21  
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12:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.847 1.847 17,48  
Altın Gr. 421 421 4,86  
Cumhuriyet 2.799 2.841 21,00  
Tam 2.787 2.858 23,22  
Yarım 1.347 1.382 11,24  
Çeyrek 676 691 5,61  
Gümüş.Ons 27,71 27,75 0,41  
Gümüş Gr. 6,31 6,31 0,09  
B. Petrol 60,98 60,98 0,28  
Seans Raporu 12:58
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