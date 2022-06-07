***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.06.2022 11:53
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ender SÖZER Direktör (Hazine ve Yatırımcı İlişkileri) 20.06.2019 +90 212 705 8909 ender.sozer@pashabank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 5787
Yeşim ÇAĞLAR Direktör (Mali İşler) 01.11.2020 +90 212 705 8908 yesim.caglar@pashabank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 207422
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035169
BIST
14:472.642
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,59
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
14:4716,7567
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1833
|Açılış
|: 16,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7661
En Düşük
16,5644
14:4717,9452
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2037
|Açılış
|: 17,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
14:47996,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 15,29
|Açılış
|: 996,05
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler14:45
|MARTI
|1,43
|40.748.735
|% 43,00
|
|INTEM
|62,70
|23.066.950
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.622.193
|% 9,94
|
|BOSSA
|62,75
|42.440.090
|% 9,70
|
|QUAGR
|29,50
|90.770.576
|% 9,26
|
|TOASO
|73,50
|1.287.002.584
|% -6,67
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,95
|40.460.173
|% -4,01
|
|PINSU
|5,15
|39.455.930
|% -3,38
|
|COSMO
|9,10
|73.994
|% -3,09
|
|THYAO
|48,02
|2.530.683.209
|% 0,33
|
|SASA
|44,30
|1.915.408.626
|% 0,05
|
|SAHOL
|21,26
|1.307.544.329
|% 1,53
|
|TOASO
|73,50
|1.287.002.584
|% -6,67
|
|KARSN
|7,33
|1.195.309.369
|% 1,10
|
|ODAS
|3,08
|742.027.641
|% 2,67
|
|KARSN
|7,33
|1.195.309.369
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,87
|428.169.314
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,92
|678.020.076
|% -1,20
|
|TSKB
|2,41
|323.164.668
|% 3,43
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7548
|16,7595
|% 1,12
|
|Euro
|17,9061
|17,9498
|% 1,17
|
|Sterlin
|20,8725
|20,9771
|% 0,89
|
|Frank
|17,0922
|17,1951
|% 0,60
|
|Riyal
|4,4548
|4,4771
|% 1,20
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|6,45
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,50
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|81,00
|
|Tam
|6.614
|6.779
|87,30
|
|Yarım
|3.197
|3.279
|42,23
|
|Çeyrek
|1.603
|1.640
|21,11
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,05
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|0,14
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,49
|