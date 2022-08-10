***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviEnder SÖZER Direktör (Hazine ve Yatırımcı İlişkileri)Ayşe GÜZELTUNA Müdür (Hazine)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053997BIST