PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Bless LLC 217950000 TRY 43,59Reveri LLC 146150000 TRY 29,23Arif Pashayev 88250000 TRY 17,65Mir Jamal Pashayev 51750000 TRY 10,35Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviJALAL GASIMOV Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 17.08.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı, Strateji ve Bütçe Komitesi Başkanı, İK ve Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi PASHA Holding LLC, CEO Kapital Bank OJSC, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Başkanı JSC PASHA Bank, Gürcistan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Sigorta, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Hayat, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Yatırım, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PashaPay, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi ÜyesiFARID MAMMADOV Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 31.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Strateji ve Bütçe Komitesi Üyesi, İK ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, Risk Yönetimi Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi PASHA Holding LLC, CEO Vekili, İş Grubu Direktörü Kapital Bank OJSC, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi JSC PASHA Bank, Gürcistan, Yönetim Kurulu Başkanı PASHA Sigorta, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Başkanı PASHA Hayat, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Başkanı PASHA Teknoloji, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Başkanı PASHA Yatırım, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PashaPay, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilSHAHIN MAMMADOV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Kredi Komitesi Yedek Üyesi PASHA Holding LLC, CEO Vekili, İş Destek Grubu Direktörü PASHA Bank OJSC, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi JSC PASHA Bank, Gürcistan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Sigorta, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Hayat, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Teknoloji Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Strateji ve Bütçe Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, İK Komitesi ÜyesiJAVID GULIYEV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 12.06.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Bank OJSC, Azerbaycan, CEO, İcra Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜyesiKAMALA NURIYEVA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.11.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Risk Yönetimi Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi PASHA Pay Sahipleri Ofisi, Risk Yönetiminden Sorumlu Başkan Kapital Bank OJSC, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Risk Yönetimi Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi ÜyesiROVSHAN ALLAHVERDİYEV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil - Kapital Bank OJSC, İcra Komitesi Başkanı, Genel Müdür Bağımsız Üye Değil Strateji ve Bütçe Komitesi Üyesi, Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi Başkanı, İK Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Yedek ÜyesiEBRU OĞAN KNOTTNERUS Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 02.07.2018 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Risk Yönetimi Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı JSC PASHA Bank, Gürcistan, Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi ve Risk Yönetimi Komitesi Başkanı Odea Bank A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Risk Komitesi Üyesi, Kredi Komitesi Yedek Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Risk Yönetimi Komitesi BaşkanıNURİ TUNCALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 29.03.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751969 Değerlendirildi Hayır Kredi Komitesi ÜyesiFURKAN EVRANOS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi COGITO Park & Co, Kurucu Ortak Beykent Üniversitesi, Bankacılık & Finans Bölümü Öğretim Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937843 Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıHİKMET CENK EYNEHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 02.08.2013 İcrada Görevli Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Başkanı, Strateji ve Bütçe Komitesi Üyesi, İK ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Başkanı, Strateji ve Bütçe Komitesi Üyesi, Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, İK Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126246BIST