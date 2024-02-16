***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.02.2024 16:52
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Bless LLC 204330000 TRY 40,61
Reveri LLC 162933000 TRY 32,58
Arif Pashayev 84769000 TRY 16,95
Mir Jamal Pashayev 50950000 TRY 10,19
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
PASHA Holding LLC 358.748.764,00 TRY 71,7498
PASHA Bank OJSC 141.046.357,00 TRY 28,2093
Sheikh Abdullah Mohammed BAROOM 40.975,00 TRY 0,008
Iqbal G.MAMDANI 40.975,00 TRY 0,008
Sheikh Abdulrahman AL JERAISY 40.975,00 TRY 0,008
Sheikh Abdulaziz AL RASHED 40.975,00 TRY 0,008
First Anglo Holdings Ltd. 40.975,00 TRY 0,008
Syed Shezad ABEDI 2,00 TRY 0,0
Sheikh Ahmed Mohammed BAROOM 2,00 TRY 0,0
TOPLAM 500.000.000,00 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250079
BIST