***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Bless LLC 204330000 TRY 40,61Reveri LLC 162933000 TRY 32,58Arif Pashayev 84769000 TRY 16,95Mir Jamal Pashayev 50950000 TRY 10,19Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)PASHA Holding LLC 358.748.764,00 TRY 71,7498PASHA Bank OJSC 141.046.357,00 TRY 28,2093Sheikh Abdullah Mohammed BAROOM 40.975,00 TRY 0,008Iqbal G.MAMDANI 40.975,00 TRY 0,008Sheikh Abdulrahman AL JERAISY 40.975,00 TRY 0,008Sheikh Abdulaziz AL RASHED 40.975,00 TRY 0,008First Anglo Holdings Ltd. 40.975,00 TRY 0,008Syed Shezad ABEDI 2,00 TRY 0,0Sheikh Ahmed Mohammed BAROOM 2,00 TRY 0,0TOPLAM 500.000.000,00 TRY 100