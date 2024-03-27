***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviJALAL GASIMOV Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 17.08.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı, Strateji ve Bütçe Komitesi Başkanı, İK ve Ücretlendirme Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi PASHA Holding LLC, CEO Kapital Bank OJSC, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Başkanı JSC PASHA Bank, Gürcistan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Sigorta, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Hayat, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Yatırım, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PashaPay, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi ÜyesiROVSHAN ALLAHVERDİYEV Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 18.03.2023 İcrada Görevli Değil - Kapital Bank OJSC, İcra Komitesi Başkanı, Genel Müdür Bağımsız Üye Değil Strateji ve Bütçe Komitesi Üyesi, Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi Başkanı, İK Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Yedek ÜyesiSHAHIN MAMMADOV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Kredi Komitesi Yedek Üyesi PASHA Holding LLC, CEO Vekili, İş Destek Grubu Direktörü PASHA Bank OJSC, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi JSC PASHA Bank, Gürcistan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Sigorta, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Hayat, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Teknoloji Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Strateji ve Bütçe Komitesi Başkanı, Kredi Komitesi Yedek Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, İK Komitesi ÜyesiJAVID GULIYEV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 12.06.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi PASHA Bank OJSC, Azerbaycan, CEO, İcra Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜyesiKAMALA NURIYEVA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.11.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Risk Yönetimi Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi PASHA Pay Sahipleri Ofisi, Risk Yönetiminden Sorumlu Başkan Kapital Bank OJSC, Azerbaycan, Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Risk Yönetimi Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi ÜyesiNURİ TUNCALI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 29.03.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751969 Değerlendirildi Hayır Kredi Komitesi ÜyesiFURKAN EVRANOS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 25.05.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi COGITO Park & Co, Kurucu Ortak Beykent Üniversitesi, Bankacılık & Finans Bölümü Öğretim Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937843 Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıHİKMET CENK EYNEHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 02.08.2013 İcrada Görevli Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Komitesi Başkanı, Strateji ve Bütçe Komitesi Üyesi, İK ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Başkanı, Strateji ve Bütçe Komitesi Üyesi, Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi Üyesi, İK Komitesi ÜyesiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviEnder SÖZER Direktör (Hazine ve Yatırımcı İlişkileri)Yeşim Çağlar Direktör (Mali İşler)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262967BIST