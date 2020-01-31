***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi31/01/2020Karar SayısıSermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıPASHA Yatırım Bankası A.Ş. nin 31 Aralık 2019 tarihli bağımsız denetimden geçmiş Finansal Tablo ve Dipnotlarına ilişkin Sorumluluk Beyanı ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816394BIST