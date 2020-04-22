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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

22.04.2020 18:12
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***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/04/2020
Karar Sayısı
37
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                        
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş
 
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ  (II-14.1) GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin 31 Mart 2020 tarihinde sona eren ara döneme ait Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Sınırlı Denetim Raporu ile Konsolide Olmayan Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiştir.
 
Banka'daki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan ara dönem finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu ile konsolide olmayan ara dönem faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
 
Banka'daki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan ara dönem finansal tablolar, sınırlı denetim raporu ve konsolide olmayan ara dönem faaliyet raporu Bankamız'ın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmakta ve işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.
 
Saygılarımızla,
 
 
 
             
 
Jalal GASIMOV
Yönetim Kurulu  Başkanı
 
             
 
Ebru Oğan  KNOTTNERUS
Denetim Komitesi  Başkanı
 
           
 
Kamala NURIYEVA
Denetim Komitesi  Üyesi

             
 
 
H. Cenk EYNEHAN
Genel Müdür
                 
 
 
Benan Bilge  KÖKSAL
Genel Müdür  Yardımcısı
 
 
                 
 
 
Yeşim ÇAĞLAR
Finansal  Planlama, Kontrol ve Strateji Birimi Müdürü
 
 

 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839893


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Tam 2.536 2.598 50,10  
Yarım 1.235 1.268 24,40  
Çeyrek 620 634 12,20  
Gümüş.Ons 15,03 15,05 0,15  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,04  
B. Petrol 20,41 20,41 1,08  
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