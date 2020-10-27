***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
27.10.2020 18:10
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2020
Karar Sayısı
92
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin 30 Eylül 2020 tarihinde sona eren ara döneme ait Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Sınırlı Denetim Raporu ile Konsolide Olmayan Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiştir.
Banka'daki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan ara dönem finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu ile konsolide olmayan ara dönem faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
Banka'daki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan ara dönem finansal tablolar, sınırlı denetim raporu ve konsolide olmayan ara dönem faaliyet raporu Bankamız'ın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmakta ve işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.
Saygılarımızla,
Jalal GASIMOV
Yönetim Kurulu Başkanı
Ebru Oğan KNOTTNERUS
Denetim Komitesi Başkanı
Kamala NURIYEVA
Denetim Komitesi Üyesi
H. Cenk EYNEHAN
Genel Müdür
Benan Bilge KÖKSAL
Genel Müdür Yardımcısı
Yeşim ÇAĞLAR
Finansal Planlama, Kontrol ve Strateji Birimi Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884397
BIST