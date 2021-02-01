***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi01/02/2021Karar SayısıSermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıPASHA YATIRIM BANKASI A.ŞSERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ(II-14.1) GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANISermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin 31 Aralık 2020 tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporları tarafımızca incelenmiştir.Banka'daki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporları önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.Banka'daki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporları bankamızın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.Saygılarımızla,Jalal GASIMOVYönetim Kurulu BaşkanıEbru Oğan KNOTTNERUSDenetim Komitesi BaşkanıKamala NURIYEVADenetim Komitesi ÜyesiH. Cenk EYNEHANGenel MüdürBenan Bilge KÖKSALGenel Müdür YardımcısıYeşim ÇAĞLARFinansal Planlama, Kontrol ve Strateji Birimi Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906813BIST