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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

01.02.2021 20:17



***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/02/2021
Karar Sayısı
5
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                      
PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş
 
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ
(II-14.1) GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin 31 Aralık 2020 tarihli Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporları tarafımızca incelenmiştir.
 
Banka'daki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporları önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
 
Banka'daki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporları bankamızın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
 
 
Saygılarımızla,
 
 
 
             
 
Jalal GASIMOV
Yönetim Kurulu Başkanı
 
             
 
Ebru Oğan KNOTTNERUS
Denetim Komitesi Başkanı
 
           
 
Kamala NURIYEVA
Denetim Komitesi Üyesi

           
 
H. Cenk EYNEHAN
Genel Müdür
               
 
Benan Bilge KÖKSAL
Genel Müdür Yardımcısı
 
 
                 
 
Yeşim ÇAĞLAR
Finansal Planlama, Kontrol ve Strateji  Birimi Direktörü
 
 
 

 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906813


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Tam 2.836 2.908 -59,54  
Yarım 1.371 1.407 -28,80  
Çeyrek 688 703 -14,40  
Gümüş.Ons 29,01 29,04 2,13  
Gümüş Gr. 6,68 6,69 0,35  
B. Petrol 55,94 55,94 0,92  
Seans Raporu 18:05
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