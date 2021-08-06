***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi06/08/2021Karar Sayısı73Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıPASHA YATIRIM BANKASI A.ŞSERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİNESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANISermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca PASHA Yatırım Bankası A.Ş.'nin 30 Haziran 2021 tarihinde sona eren ara döneme ait Konsolide Olmayan Finansal Tabloları ve Sınırlı Denetim Raporu ile Konsolide Olmayan Ara Dönem Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiştir.Banka'daki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan ara dönem finansal tablolar ve sınırlı denetim raporu ile konsolide olmayan ara dönem faaliyet raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.Banka'daki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide olmayan ara dönem finansal tablolar, sınırlı denetim raporu ve konsolide olmayan ara dönem faaliyet raporu Bankamız'ın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıtmakta ve işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıtmaktadır.Saygılarımızla,Jalal GASIMOVYönetim Kurulu BaşkanıFurkan EVRANOSDenetim Komitesi BaşkanıKamala NURIYEVADenetim Komitesi ÜyesiH. Cenk EYNEHANGenel MüdürBenan Bilge KÖKSALGenel Müdür YardımcısıYeşim ÇAĞLARFinansal Planlama, Kontrol ve Strateji Birimi Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955523BIST