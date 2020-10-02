***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
02.10.2020 11:09
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Bankamızın kurucusu olduğu Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek toplam 40.000.000 TL nominal değerde VDMK'ya ilişkin tertip ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877948
BIST
12:521.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,16
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.148
En Düşük
1.138
12:527,7307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0153
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7252
12:529,0715
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0262
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
12:52476,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,74
|Açılış
|: 476,25
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler12:52
|YAPRK
|70,95
|6.200.009
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.087.407
|% 10,00
|
|EMNIS
|48,28
|971.056
|% 9,98
|
|UZERB
|31,34
|267.330
|% 9,96
|
|TLMAN
|36,68
|32.866.776
|% 9,95
|
|YBTAS
|16.342,60
|196.111
|% -10,00
|
|MRSHL
|335,70
|2.083.354
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|549.990
|% -9,99
|
|AKMGY
|68,05
|574.342
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|767.981
|% -9,99
|
|SISE
|7,10
|1.300.468.473
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,43
|614.376.522
|% 0,59
|
|ASELS
|18,58
|575.866.367
|% 0,27
|
|GARAN
|7,13
|558.899.210
|% 0,14
|
|TURSG
|6,09
|351.713.223
|% 0,83
|
|SISE
|7,10
|1.300.468.473
|% 2,75
|
|KRDMD
|3,43
|614.376.522
|% 0,59
|
|HURGZ
|2,24
|267.223.595
|% -8,20
|
|GARAN
|7,13
|558.899.210
|% 0,14
|
|ODAS
|2,83
|217.448.791
|% 1,43
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7278
|7,7307
|% -0,20
|
|Euro
|9,0543
|9,0715
|% -0,29
|
|Sterlin
|10,0111
|10,0613
|% 0,65
|
|Frank
|8,3957
|8,4463
|% 0,02
|
|Riyal
|2,0633
|2,0736
|% 0,26
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|2,21
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,20
|
|Cumhuriyet
|3.146
|3.194
|4,00
|
|Tam
|3.131
|3.210
|5,49
|
|Yarım
|1.513
|1.553
|2,66
|
|Çeyrek
|759
|776
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,96
|0,03
|
|B. Petrol
|39,53
|39,53
|-1,40
|