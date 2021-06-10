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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

10.06.2021 14:23



***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Bankamızın kurucusu olduğu PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun, 200.000.000,00-TL (İkiyüz milyon Türk Lirası) nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek 50.000.000,00-TL (Elli milyon Türk Lirası) nominal değerde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet'e (VDMK) ilişkin tertip ihraç belgesi ve tertip ihraç belgesi eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/06/2021 tarihli ve 29/862 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
Ekte, PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 200.000.000.-TL nominal değerde ihraç belgesi ve eki ile 50.000.000.-TL nominal değerdeki tertip ihraç belgesi ve eki mevcuttur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941710


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