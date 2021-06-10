***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
10.06.2021 14:23
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın kurucusu olduğu PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun, 200.000.000,00-TL (İkiyüz milyon Türk Lirası) nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek 50.000.000,00-TL (Elli milyon Türk Lirası) nominal değerde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet'e (VDMK) ilişkin tertip ihraç belgesi ve tertip ihraç belgesi eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/06/2021 tarihli ve 29/862 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
Ekte, PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 200.000.000.-TL nominal değerde ihraç belgesi ve eki ile 50.000.000.-TL nominal değerdeki tertip ihraç belgesi ve eki mevcuttur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941710
BIST
15:381.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,80
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.456
En Düşük
1.450
15:388,4775
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -0,1124
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4729
15:3810,3461
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,1209
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3173
15:38514,03
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -7,61
|Açılış
|: 514,04
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler15:38
|EMKEL
|2,09
|4.823.241
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.754.923
|% 10,00
|
|INTEM
|44,94
|13.482.682
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.516.964
|% 9,97
|
|BOBET
|4,87
|263.234.284
|% 9,93
|
|METUR
|6,31
|7.136.061
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|357.365.116
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|22.014.465
|% -9,95
|
|YESIL
|3,53
|64.837.877
|% -9,49
|
|KOZAL
|129,30
|1.832.353.498
|% 3,03
|
|GARAN
|8,39
|826.817.140
|% 0,36
|
|THYAO
|14,48
|798.750.815
|% -0,55
|
|KOZAA
|16,47
|450.581.060
|% 1,04
|
|ATATP
|31,62
|357.365.116
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,09
|325.757.225
|% 2,45
|
|YKBNK
|2,27
|263.280.071
|% 0,00
|
|GARAN
|8,39
|826.817.140
|% 0,36
|
|IHLGM
|1,25
|93.690.925
|% 0,81
|
|IHLAS
|0,64
|39.932.828
|% 3,23
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4765
|8,4775
|% -1,31
|
|Euro
|10,3397
|10,3461
|% -1,16
|
|Sterlin
|11,9467
|12,0066
|% -1,16
|
|Frank
|9,4281
|9,4849
|% -1,28
|
|Riyal
|2,2553
|2,2666
|% -1,24
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|-2,85
|
|Altın Gr.
|512
|512
|-9,60
|
|Cumhuriyet
|3.391
|3.442
|-65,00
|
|Tam
|3.372
|3.457
|-67,85
|
|Yarım
|1.630
|1.672
|-32,82
|
|Çeyrek
|817
|836
|-16,41
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,83
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,55
|-0,12
|
|B. Petrol
|72,47
|72,47
|0,25
|
Seans Raporu
15:38
daha fazla
-
15:48GSDDE
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.71 lira fiyatla işlem gören hissede 558, 846 adet işlem
-
15:47SILVR
Yüzde 8.16 oranında artışla 5.83 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 680, 474 adet işlem
-
15:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 06 artarak (% 0.16 ) 1, 273
-
15:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INTEM, MZHLD, BOBET, EMKEL, GSDDE
-
15:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : METUR, MERIT, YESIL, EPLAS