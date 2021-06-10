***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın kurucusu olduğu PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun, 200.000.000,00-TL (İkiyüz milyon Türk Lirası) nominal ihraç tavanı içerisinde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek 50.000.000,00-TL (Elli milyon Türk Lirası) nominal değerde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet'e (VDMK) ilişkin tertip ihraç belgesi ve tertip ihraç belgesi eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/06/2021 tarihli ve 29/862 sayılı toplantısında onaylanmıştır.Ekte, PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun 200.000.000.-TL nominal değerde ihraç belgesi ve eki ile 50.000.000.-TL nominal değerdeki tertip ihraç belgesi ve eki mevcuttur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941710BIST