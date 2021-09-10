***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/06/2011, 05/07/2021, 24/08/2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın yurtdışında ve toplam 60.000.000 ABD Doları tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin yurt dışında yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişilere satış yöntemiyle ihraç edilecek yabancı para cinsinden borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.08.2021 tarih ve 42/1250 sayılı kararı ile onaylanmıştı.Bu kapsamda, Bankamızın 13.760.000 USD tutarındaki yurt dışı tahvil ihracı için SPK tarafından onaylanan birinci tertip ihraç belgesi ekte kamunun bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963225BIST