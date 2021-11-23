***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
23.11.2021 08:09
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç edeceği varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin 50 milyon TL nominal değerdeki tertip ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979049
BIST
18:051.755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
0
En Düşük
0
18:0511,5728
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1666
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,5728
En Düşük
11,3504
18:0513,0158
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1933
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
13,0158
En Düşük
12,7722
18:05669,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 6,86
|Açılış
|: 669,20
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
671,68
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|17,38
|1.580.589
|% 0,00
|
|MIATK
|17,38
|1.580.589
|% 0,00
|
|MIATK
|17,38
|1.580.589
|% 0,00
|
|MIATK
|17,38
|1.580.589
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,5611
|11,5728
|% 1,46
|
|Euro
|12,9992
|13,0158
|% 1,51
|
|Sterlin
|15,3708
|15,4478
|% 0,92
|
|Frank
|12,3016
|12,3757
|% 1,02
|
|Riyal
|3,0612
|3,0765
|% 0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,50
|
|Altın Gr.
|669
|669
|6,86
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,92
|8,93
|0,07
|
|B. Petrol
|78,97
|78,97
|-0,73
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TETMT
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