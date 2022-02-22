***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.02.2022 17:06
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu'nun 100 Milyon TL nominal değerdeki Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi ve Eki Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003473
BIST
17:222.018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -19,76
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
17:2213,8789
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 0,2163
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
17:2215,7483
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,2695
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
17:22848,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 11,52
|Açılış
|: 848,77
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,41
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler17:20
|HUNER
|2,20
|3.590.002
|% 10,00
|
|HATEK
|18,26
|7.436.084
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.254.217
|% 9,94
|
|TETMT
|346,90
|9.895.118
|% 9,43
|
|INVEO
|34,68
|126.862.456
|% 8,99
|
|PKENT
|467,30
|835.065
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|59.892.689
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|28,96
|3.597.741.881
|% -1,63
|
|KRDMD
|11,66
|1.556.723.304
|% -0,60
|
|KARSN
|4,11
|1.319.510.841
|% 3,01
|
|EREGL
|28,52
|1.166.572.365
|% -1,18
|
|YKBNK
|3,99
|1.153.142.197
|% -1,48
|
|KARSN
|4,11
|1.319.510.841
|% 3,01
|
|YKBNK
|3,99
|1.153.142.197
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,25
|324.396.486
|% -2,17
|
|KRDMD
|11,66
|1.556.723.304
|% -0,60
|
|THYAO
|28,96
|3.597.741.881
|% -1,63
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8673
|13,8789
|% 1,58
|
|Euro
|15,7368
|15,7483
|% 1,74
|
|Sterlin
|18,7348
|18,8288
|% 1,10
|
|Frank
|15,0183
|15,1087
|% 1,15
|
|Riyal
|3,6845
|3,7029
|% 1,48
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|-0,95
|
|Altın Gr.
|848
|848
|10,91
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.734
|118,00
|
|Tam
|5.623
|5.765
|124,21
|
|Yarım
|2.717
|2.788
|59,62
|
|Çeyrek
|1.363
|1.394
|30,04
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,29
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,27
|
|B. Petrol
|94,47
|94,47
|1,48
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
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17:35OYLUM
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 4.43 lira fiyatla işlem gören hissede 793, 526 adet işlem
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17:34
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, TTKOM, PETKM
-
17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 49 kaybederek (% -0.90 ) 1, 820
-
17:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HATEK, KRTEK, HUNER
-
17:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANEL, ISBTR, UZERB, KAPLM, PKENT, CEOEM