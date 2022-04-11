***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
11.04.2022 15:00
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç edeceği varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin 100 milyon TL nominal değerdeki tertip ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019141
BIST
15:422.431
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 37,33
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.447
En Düşük
2.401
15:4214,6963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0471
|Açılış
|: 23,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 24,1700
|
14,7582
En Düşük
14,6719
15:4216,0346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0113
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
16,1352
En Düşük
15,9968
15:42929,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 6,52
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler15:42
|TRGYO
|6,93
|161.150.512
|% 10,00
|
|ISFIN
|4,62
|435.336.595
|% 10,00
|
|KONKA
|18,07
|214.516.021
|% 9,98
|
|DURDO
|18,97
|17.104.011
|% 9,97
|
|ACSEL
|41,26
|61.052.666
|% 9,97
|
|MARTI
|1,87
|95.111.215
|% -7,88
|
|CEOEM
|11,31
|24.534.868
|% -4,96
|
|FORMT
|1,51
|96.825.438
|% -3,82
|
|BRMEN
|2,24
|63.091
|% -3,45
|
|DERIM
|4,54
|13.464.527
|% -3,40
|
|THYAO
|36,34
|4.697.652.332
|% 2,89
|
|GARAN
|13,59
|4.221.681.563
|% 2,18
|
|KRDMD
|16,13
|2.527.617.382
|% 2,35
|
|ASELS
|28,16
|2.359.602.395
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,93
|2.156.943.203
|% 5,57
|
|EKGYO
|2,69
|1.295.057.562
|% 2,67
|
|YKBNK
|4,93
|2.156.943.203
|% 5,57
|
|TSKB
|1,72
|674.573.586
|% 8,18
|
|GARAN
|13,59
|4.221.681.563
|% 2,18
|
|ODAS
|2,17
|604.475.435
|% -3,13
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6859
|14,6963
|% -0,32
|
|Euro
|16,0242
|16,0346
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,0758
|19,1714
|% -0,44
|
|Frank
|15,6677
|15,7621
|% -0,31
|
|Riyal
|3,9049
|3,9245
|% -0,37
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|16,79
|
|Altın Gr.
|927
|927
|4,04
|
|Cumhuriyet
|6.133
|6.225
|18,00
|
|Tam
|6.109
|6.261
|24,35
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|11,78
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|5,89
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,34
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|0,17
|
|B. Petrol
|98,38
|98,38
|-4,40
|