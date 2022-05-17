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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

17.05.2022 15:10
***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

 Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç edeceği varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin 15 milyon TL ve 5 milyon TL nominal değerdeki tertip ihraç belgeleri ve ekleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030845


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IMASM 38,78 67.287.969 % 9,98  
EUHOL 2,76 25.643.293 % 9,96  
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Riyal 4,1887 4,2097 % 1,45  
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Altın Gr. 927 927 15,68  
Cumhuriyet 6.177 6.283 111,00  
Tam 6.149 6.307 96,46  
Yarım 2.972 3.051 46,66  
Çeyrek 1.491 1.525 23,33  
Gümüş.Ons 21,73 21,76 0,12  
Gümüş Gr. 10,97 10,98 0,17  
B. Petrol 114 114 0,16  
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