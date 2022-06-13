***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu'nun 500.000.000.-TL nominal ihraç limiti içerisinde 4 ayrı tertip halinde gerçekleştireceği 100.000.000.-TL nominal değerde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracına ilişkin onaylı tertip ihraç belgeleri ve tertip ihraç belgesi ekleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-105.02.02-22599 sayı ve 10.06.2022 tarihli yazısı ile tarafımıza iletilmiştir. Ekte bahse konu tertip ihraç belgesi ve tertip ihraç belgesi ekleri mevcuttur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036954BIST