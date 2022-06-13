***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
13.06.2022 16:45
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu'nun 500.000.000.-TL nominal ihraç limiti içerisinde 4 ayrı tertip halinde gerçekleştireceği 100.000.000.-TL nominal değerde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracına ilişkin onaylı tertip ihraç belgeleri ve tertip ihraç belgesi ekleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-105.02.02-22599 sayı ve 10.06.2022 tarihli yazısı ile tarafımıza iletilmiştir. Ekte bahse konu tertip ihraç belgesi ve tertip ihraç belgesi ekleri mevcuttur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036954
BIST
16:592.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -6,05
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.515
16:5917,2645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1541
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
16:5918,0714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0598
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
16:591.016,30
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -13,66
|Açılış
|: 1.016,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.015,21
BIST En Aktif Hisseler16:55
|ORCAY
|18,15
|71.462.661
|% 10,00
|
|EUREN
|23,76
|368.694.018
|% 10,00
|
|DOBUR
|48,92
|12.953.755
|% 9,98
|
|UFUK
|55,45
|2.582.600
|% 9,91
|
|BRKO
|1,25
|1.512.241
|% 9,65
|
|TSGYO
|5,48
|73.317.081
|% -9,87
|
|DAGHL
|24,68
|2.010.757
|% -9,60
|
|BALAT
|8,31
|177.269
|% -7,15
|
|GESAN
|30,54
|170.826.223
|% -6,83
|
|CEMTS
|28,00
|79.296.298
|% -5,91
|
|THYAO
|47,20
|4.955.964.485
|% 1,07
|
|EREGL
|31,70
|2.265.360.653
|% -4,63
|
|SISE
|22,32
|1.815.565.280
|% 0,45
|
|KRDMD
|13,30
|1.362.717.494
|% -4,93
|
|SASA
|42,90
|1.181.168.819
|% -2,41
|
|SEGYO
|1,17
|270.833.311
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,61
|579.234.133
|% 0,77
|
|YKBNK
|4,79
|824.820.074
|% 0,84
|
|DOHOL
|4,06
|621.168.552
|% 0,25
|
|ODAS
|2,84
|354.568.313
|% -2,74
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2545
|17,2669
|% 0,91
|
|Euro
|18,0647
|18,0952
|% 0,46
|
|Sterlin
|20,9700
|21,0752
|% -0,17
|
|Frank
|17,3239
|17,4282
|% 0,45
|
|Riyal
|4,5866
|4,6096
|% 0,86
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|-41,72
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.017
|-13,41
|
|Cumhuriyet
|6.763
|6.866
|-41,00
|
|Tam
|6.724
|6.834
|-106,00
|
|Yarım
|3.301
|3.342
|-53,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.671
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,18
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|-0,28
|
|B. Petrol
|121
|121
|-1,35
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:10KRDMB
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 11.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 558, 734 adet işlem
-
17:09XU100
Endeks 2, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 29, 586.00 milyon TL de
-
17:08TETMT
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 226.10 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 527 adet işlem
-
17:05SOKM
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 13.29 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 820, 773 adet işlem
-
17:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 21 kaybederek (% -0.27 ) 2, 271