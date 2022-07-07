***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
07.07.2022 13:55
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu'nun 50 Milyon TL nominal değerdeki Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi ve Eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-105.02.02-23771 sayı ve 06.07.2022 tarihli yazısı ile onaylanmış olup, ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042969
BIST
14:322.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,37
|Açılış
|: 2.412
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|: 2.408
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2.424
En Düşük
2.404
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En Yüksek
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En Düşük
17,1857
14:3217,6326
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|Önceki Kapanış
|: 962,71
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970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler14:32
|IZFAS
|2,47
|3.171.733
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.095.047
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|110.409.681
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|19.207.879
|% 9,94
|
|PSGYO
|9,78
|90.606.058
|% 9,40
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|176,70
|9.743.442
|% -5,15
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|SANEL
|7,94
|172.531
|% -2,58
|
|AKSGY
|2,96
|12.899.482
|% -2,31
|
|THYAO
|48,84
|2.429.646.888
|% 0,87
|
|SISE
|21,42
|815.461.343
|% 0,28
|
|EREGL
|26,16
|753.009.402
|% -1,88
|
|TUPRS
|240,90
|634.915.209
|% -1,59
|
|SASA
|41,14
|555.183.890
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,82
|407.984.197
|% 2,17
|
|ODAS
|2,86
|226.998.669
|% 3,25
|
|YKBNK
|4,26
|325.119.544
|% 1,67
|
|THYAO
|48,84
|2.429.646.888
|% 0,87
|
|AKBNK
|8,04
|374.479.238
|% 1,64
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2377
|17,2539
|% 0,22
|
|Euro
|17,6037
|17,6326
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,5941
|20,6974
|% 0,65
|
|Frank
|17,6661
|17,7725
|% 0,03
|
|Riyal
|4,5792
|4,6022
|% 0,16
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,38
|
|Altın Gr.
|968
|968
|5,39
|
|Cumhuriyet
|6.498
|6.597
|-39,00
|
|Tam
|6.498
|6.584
|-24,00
|
|Yarım
|3.180
|3.219
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.593
|1.609
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,14
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|B. Petrol
|102
|102
|0,82
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