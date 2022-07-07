***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu'nun 50 Milyon TL nominal değerdeki Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihracına ilişkin Tertip İhraç Belgesi ve Eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-105.02.02-23771 sayı ve 06.07.2022 tarihli yazısı ile onaylanmış olup, ekte kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042969BIST