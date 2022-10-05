***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
05.10.2022 11:23
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Kurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu'nun 500.000.000.-TL nominal ihraç limiti içerisinde gerçekleştireceği 100.000.000.-TL nominal değerdeki Varlığa Dayalı Menkul Kıymet''in tertip ihraçlarına ilişkin onaylı tertip ihraç belgeleri ve tertip ihraç belgelerinin ekleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-105.02.02-26723 sayı ve 03.10.2022 tarihli yazısı ile tarafımıza iletilmiştir. Ekte bahse konu tertip ihraç belgeleri ve tertip ihraç belgelerinin ekleri mevcuttur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067310
BIST
14:073.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 5,93
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
14:0718,5886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0046
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
14:0718,2194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0317
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
14:071.021,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,67
|Açılış
|: 1.021,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.019,60
BIST En Aktif Hisseler14:07
|BAGFS
|31,90
|229.992.854
|% 10,00
|
|KRONT
|53,65
|58.750.029
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|47.890.256
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|206.213.872
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.366.793.816
|% 9,93
|
|INFO
|8,69
|125.344.466
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.845.144
|% -9,91
|
|COSMO
|46,00
|1.549.643
|% -8,91
|
|BALAT
|10,30
|338.497
|% -5,94
|
|ROYAL
|5,00
|351.888
|% -5,30
|
|THYAO
|84,10
|2.926.290.403
|% -0,71
|
|SASA
|87,95
|2.790.215.943
|% 3,23
|
|ASELS
|31,86
|1.838.573.670
|% 1,34
|
|SISE
|29,36
|1.615.825.457
|% -0,34
|
|HEKTS
|69,20
|1.366.793.816
|% 9,93
|
|EKGYO
|4,29
|888.271.716
|% -0,23
|
|ODAS
|7,54
|745.217.317
|% 3,71
|
|YKBNK
|8,08
|738.805.785
|% -0,74
|
|AKBNK
|12,76
|902.021.343
|% -1,09
|
|PETKM
|14,45
|997.771.544
|% 0,98
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5812
|18,5886
|% 0,02
|
|Euro
|18,2163
|18,2194
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,7530
|20,8571
|% 0,42
|
|Frank
|18,6831
|18,7957
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9289
|4,9536
|% 0,03
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-3,49
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|6.817
|6.920
|-19,00
|
|Tam
|6.844
|6.902
|-29,00
|
|Yarım
|3.335
|3.374
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.687
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,66
|20,68
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,33
|12,35
|-0,00
|
|B. Petrol
|95,32
|95,32
|0,90
|
Seans Raporu
14:07
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-
14:22DGNMO
Yüzde 4.09 oranında artışla 3.56 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 697, 936 adet işlem
-
14:21CONSE
Yüzde 8.07 oranında artışla 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 534, 638 adet işlem
-
14:20CEMTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 38.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 512, 384 adet işlem
-
14:19FORMT
Yüzde 5.45 oranında artışla 1.74 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 108, 030 adet işlem
-
14:18XU100
Endeks 3, 567 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 37 üstünde . İşlem hacmi 33, 477.00 milyon TL de