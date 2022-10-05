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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

05.10.2022 11:23
***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Kurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu'nun 500.000.000.-TL nominal ihraç limiti içerisinde gerçekleştireceği 100.000.000.-TL  nominal değerdeki  Varlığa Dayalı Menkul Kıymet''in tertip ihraçlarına ilişkin onaylı tertip ihraç belgeleri ve tertip ihraç belgelerinin ekleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-105.02.02-26723 sayı ve 03.10.2022 tarihli yazısı ile tarafımıza iletilmiştir. Ekte bahse konu tertip ihraç belgeleri ve tertip ihraç belgelerinin ekleri mevcuttur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067310


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