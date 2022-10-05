***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu'nun 500.000.000.-TL nominal ihraç limiti içerisinde gerçekleştireceği 100.000.000.-TL nominal değerdeki Varlığa Dayalı Menkul Kıymet''in tertip ihraçlarına ilişkin onaylı tertip ihraç belgeleri ve tertip ihraç belgelerinin ekleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-105.02.02-26723 sayı ve 03.10.2022 tarihli yazısı ile tarafımıza iletilmiştir. Ekte bahse konu tertip ihraç belgeleri ve tertip ihraç belgelerinin ekleri mevcuttur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067310BIST