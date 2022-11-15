***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun gerçekleştireceği Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihraçları için 940.000.000.-TL nominal ihraç tavanı ve 200.000.000.-TL nominal değerdeki tertip ihracına onay verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapmış olduğumuz başvuru, SPK'nin 11.11.2022 tarihli ve 67/1646 sayılı toplantısında uygun bulunmuştur.İhraç tavanına ilişkin ihraç belgesi ve eki ile bu tavan içerisinde gerçekleştirilecek 200.000.000.-TL nominal değerdeki tertip ihraçlarına ilişkin onaylı tertip ihraç belgeleri ve ekleri SPK'nin E-29833736-105.02.02-28780 sayı ve 14.11.2022 tarihli yazısı ile tarafımıza iletilmiştir. Ekte bahse konu ihraç belgesi ve eki ile tertip ihraç belgeleri ve ekleri mevcuttur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079950BIST