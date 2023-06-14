***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
14.06.2023 09:45
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun gerçekleştireceği 3.000.000.-TL nominal büyüklükteki Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapmış olduğumuz başvurunun olumlu karşılandığı hususu SPK'nin 08.06.2023 tarihli ve E-29833736-120.01.01-38390 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiş, onaylı tertip ihraç belgeleri ve ekleri de tarafımıza iletilmiştir(Dosya boyutu sebebi ile iki KAP girişi yapılmıştır).
Ekte bahse konu tertip ihraç belgeleri ve ekleri mevcuttur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158511
BIST
10:165.448
En Düşük
|Değişim
|: 0,35%
|| 19,21
|Açılış
|: 5.437
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.393
En Yüksek
5.461
10:1623,6750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0437
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,6871
En Düşük
23,5945
10:1625,5509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0723
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,5788
En Düşük
25,2311
10:161.481,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,69
|Açılış
|: 1.481,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.476,70
|
1.484,62
En Düşük
1.474,67
BIST En Aktif Hisseler10:16
|YAPRK
|65,20
|24.252.891
|% 9,95
|
|VKFYO
|18,99
|9.948.974
|% 9,26
|
|INGRM
|549,00
|19.030.228
|% 8,56
|
|METUR
|5,59
|15.499.996
|% 8,12
|
|OYAYO
|12,83
|8.974.305
|% 7,54
|
|PENTA
|23,00
|6.843.595
|% -8,37
|
|AVHOL
|49,30
|4.112.843
|% -5,01
|
|DOGUB
|12,90
|4.007.865
|% -4,37
|
|BURCE
|188,10
|1.767.844
|% -3,59
|
|DOBUR
|36,08
|1.042.280
|% -3,48
|
|THYAO
|179,40
|1.265.634.182
|% 0,90
|
|SASA
|56,20
|658.310.197
|% -0,27
|
|KRDMD
|21,98
|344.331.219
|% 1,85
|
|EREGL
|37,46
|311.583.634
|% 0,16
|
|KOZAL
|23,32
|308.198.540
|% 1,92
|
|KATMR
|1,38
|31.163.182
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,40
|132.932.953
|% -0,13
|
|YKBNK
|11,76
|195.523.941
|% 0,09
|
|ISCTR
|13,04
|208.029.800
|% 0,46
|
|KRDMD
|21,98
|344.331.219
|% 1,85
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6694
|23,6750
|% 0,18
|
|Euro
|25,5454
|25,5509
|% 0,28
|
|Sterlin
|29,7590
|29,9082
|% 0,14
|
|Frank
|26,0581
|26,2151
|% 0,19
|
|Riyal
|6,2928
|6,3243
|% 0,15
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.946
|2,23
|
|Altın Gr.
|1.481
|1.481
|4,56
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.827
|4.911
|12,00
|
|Çeyrek
|2.413
|2.456
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,78
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|18,10
|18,11
|0,11
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|0,18
|