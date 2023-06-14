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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

14.06.2023 09:45
***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun gerçekleştireceği 3.000.000.-TL nominal büyüklükteki Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapmış olduğumuz başvurunun olumlu karşılandığı hususu SPK'nin 08.06.2023 tarihli ve E-29833736-120.01.01-38390 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiş, onaylı tertip ihraç belgeleri ve ekleri de tarafımıza iletilmiştir(Dosya boyutu sebebi ile iki KAP girişi yapılmıştır).
Ekte bahse konu tertip ihraç belgeleri ve ekleri mevcuttur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158511


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