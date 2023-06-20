***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun gerçekleştireceği 75.000.000.-TL nominal büyüklükteki Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapmış olduğumuz başvurunun olumlu karşılandığı hususu SPK'nin 19.06.2023 tarihli ve E-29833736-105.02.02-38870 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiş, onaylı tertip ihraç belgeleri ve ekleri de tarafımıza iletilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160276BIST