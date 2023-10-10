***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu'nun 8 farklı tertipte gerçekleştireceği 200.000.000.-TL nominal VDMK tertip ihracına ilişkin tertip ihraç belgeleri ve ekleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-105.02.02-42956 sayı ve 04.10.2023 tarihli yazısı ile tarafımıza iletilmiştir. Ekte bahse konu tertip ihraç belgeleri ve ekleri mevcuttur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203787BIST