***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
01.12.2023 15:19
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun gerçekleştireceği 20.000.000.-TL nominal büyüklükteki Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapmış olduğumuz başvurunun olumlu karşılandığı hususu SPK'nin 27.11.2023 tarihli ve E-29833736-105.02.02-45813 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiş, onaylı tertip ihraç belgeleri ve ekleri de tarafımıza iletilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221548
BIST
'
15:418.050
En Düşük
|Değişim
|: 1,27%
|| 101,24
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
8.010
En Yüksek
8.090
15:4128,9147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0415
|Açılış
|: 28,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9641
En Düşük
28,7673
15:4131,4854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0066
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6026
En Düşük
31,3888
15:411.895,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.895,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.908,85
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler15:39
|BURVA
|86,35
|30.909.171
|% 10,00
|
|HEDEF
|31,46
|30.167.035
|% 10,00
|
|BALAT
|28,60
|2.209.853
|% 10,00
|
|KLNMA
|40,70
|2.006.088
|% 10,00
|
|AZTEK
|148,60
|140.502.906
|% 9,99
|
|AVGYO
|9,82
|43.557.418
|% -9,99
|
|LIDER
|159,20
|291.019.790
|% -9,44
|
|HURGZ
|4,72
|156.930.298
|% -9,06
|
|KNFRT
|23,04
|24.899.674
|% -8,57
|
|TERA
|40,50
|23.791.439
|% -8,45
|
|THYAO
|258,50
|7.262.358.846
|% 2,99
|
|BINHO
|303,25
|3.487.388.078
|% 3,06
|
|YKBNK
|19,83
|2.953.144.723
|% 3,28
|
|SASA
|51,50
|2.870.292.530
|% 3,25
|
|ISCTR
|22,20
|2.679.495.914
|% 3,54
|
|YKBNK
|19,83
|2.953.144.723
|% 3,28
|
|ISCTR
|22,20
|2.679.495.914
|% 3,54
|
|EKGYO
|7,41
|610.871.578
|% 0,54
|
|AKBNK
|35,08
|2.601.648.286
|% 4,28
|
|HEKTS
|22,68
|1.349.755.482
|% 1,70
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9013
|28,9215
|% 0,17
|
|Euro
|31,4775
|31,4898
|% -0,01
|
|Sterlin
|36,4737
|36,6566
|% 0,37
|
|Frank
|32,8932
|33,0913
|% 0,18
|
|Riyal
|7,6858
|7,7244
|% 0,16
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,15
|25,18
|% 0,66
|
|Platin
|927,29
|929,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|997,18
|1.002,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,98
|80,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,77
|2.038,06
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:39
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-
15:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 141, 36 artarak (% 1.66 ) 8, 682
-
15:54EKOS
Yüzde 9.97 oranında artışla 30.00 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 511, 748 adet işlem
-
15:52ISMEN
Yüzde 5.62 oranında artışla 32.68 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 169, 509 adet işlem
-
15:51SELGD
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.47 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 736 adet işlem
-
15:49XU100
Endeks 8, 045 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 22 üstünde . İşlem hacmi 53, 827.00 milyon TL de