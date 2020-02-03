***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
03.02.2020 17:59
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Shahin Mammadov'un, Sn. Jalal Gasimov yerine görev yapmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına, böylelikle Bankamızın Kurumsal Yönetim Komitesinin Meriç Uluşahin (Başkan) ve Shahin Mammadov'dan (Üye) teşekkül etmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816782
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