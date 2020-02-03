***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Shahin Mammadov'un, Sn. Jalal Gasimov yerine görev yapmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına, böylelikle Bankamızın Kurumsal Yönetim Komitesinin Meriç Uluşahin (Başkan) ve Shahin Mammadov'dan (Üye) teşekkül etmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816782BIST