***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nuri Tuncalı'nın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak görevlendirilmesine, böylelikle Bankamızın Kurumsal Yönetim Komitesinin Nuri Tuncalı (Başkan) ve Shahin Mammadov'dan (Üye) teşekkül etmesine, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Farid Mammadov'un İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi Başkanı olarak görevlendirilmesine, böylelikle Bankamızın İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi'nin Farid Mammadov (Başkan), Jalal Gasimov (Üye), H. Cenk Eynehan'dan (Üye) teşekkül etmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873981BIST