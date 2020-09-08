***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
08.09.2020 16:37
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nuri Tuncalı'nın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak görevlendirilmesine, böylelikle Bankamızın Kurumsal Yönetim Komitesinin Nuri Tuncalı (Başkan) ve Shahin Mammadov'dan (Üye) teşekkül etmesine, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Farid Mammadov'un İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi Başkanı olarak görevlendirilmesine, böylelikle Bankamızın İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi'nin Farid Mammadov (Başkan), Jalal Gasimov (Üye), H. Cenk Eynehan'dan (Üye) teşekkül etmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873981
BIST
18:051.090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -7,21
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
18:057,4876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0332
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4908
En Düşük
7,4364
18:058,8388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0280
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
18:05465,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,67
|Açılış
|: 465,99
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
466,45
En Düşük
458,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|3,41
|1.831.173
|% 10,00
|
|SERVE
|11,11
|1.666.442
|% 10,00
|
|DITAS
|36,30
|5.767.616
|% 10,00
|
|DAGHL
|7,04
|10.591.516
|% 10,00
|
|UTPYA
|8,47
|14.556.935
|% 10,00
|
|FORMT
|3,51
|10.455.751
|% -10,00
|
|PEKGY
|10,80
|144.165.919
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|59.875
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|171.666
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|13.809.996
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,35
|1.115.429.602
|% 9,85
|
|TSPOR
|6,51
|1.023.212.211
|% 9,97
|
|PETKM
|4,10
|829.221.139
|% 2,24
|
|BJKAS
|4,02
|691.958.495
|% 9,84
|
|EKGYO
|1,81
|642.244.841
|% -0,55
|
|EKGYO
|1,81
|642.244.841
|% -0,55
|
|GSRAY
|4,35
|1.115.429.602
|% 9,85
|
|IHLAS
|0,96
|209.336.876
|% 4,35
|
|PETKM
|4,10
|829.221.139
|% 2,24
|
|BJKAS
|4,02
|691.958.495
|% 9,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4841
|7,4876
|% 0,45
|
|Euro
|8,8324
|8,8388
|% 0,32
|
|Sterlin
|9,7398
|9,7886
|% -0,43
|
|Frank
|8,1420
|8,1911
|% 0,50
|
|Riyal
|1,9897
|1,9997
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|6,10
|
|Altın Gr.
|466
|466
|3,44
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|1,37
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|0,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,70
|26,73
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,12
|40,12
|-1,90
|
Seans Raporu
18:05
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17:57DGGYO
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 12 kaybederek (% -0.51 ) 1, 002
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, MERIT, UZERB, TKURU, COSMO, MMCAS, MEGAP, MEGAP, ARTI, YONGA
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17:56
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