***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 01.02.2021 tarihli kararı uyarıncaİnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi'nin iki ayrı Komite yapısı altında "İK Komitesi" ile "Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi" olarak yeniden yapılandırılmasına,Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Farid Mammadov'un İK Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Shahin Mammadov'un İK Komitesi Üyesi olarak atanmasına, böylelikle Bankamızın İK Komitesinin Farid Mammadov (Başkan), Shahin Mammadov (Üye), H. Cenk Eynehan'dan (Üye) teşekkül etmesine,Sn. Farid Mammadov'un Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi Başkanı olarak atanmasına, böylelikle Bankamızın Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi'nin Farid Mammadov (Başkan), Jalal Gasimov (Üye), H. Cenk Eynehan'dan (Üye) teşekkül etmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906687BIST