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***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

01.02.2021 16:19



***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu'nun 01.02.2021 tarihli kararı uyarınca
İnsan Kaynakları ve Ücretlendirme Komitesi'nin iki ayrı Komite yapısı altında "İK Komitesi" ile "Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi" olarak yeniden yapılandırılmasına,
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Farid Mammadov'un İK Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Shahin Mammadov'un İK Komitesi Üyesi olarak atanmasına, böylelikle Bankamızın İK Komitesinin Farid Mammadov (Başkan), Shahin Mammadov (Üye), H. Cenk Eynehan'dan (Üye) teşekkül etmesine,
      
Sn. Farid Mammadov'un Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi Başkanı olarak atanmasına, böylelikle Bankamızın Aday Gösterme ve Ücretlendirme Komitesi'nin Farid Mammadov (Başkan), Jalal Gasimov (Üye), H. Cenk Eynehan'dan (Üye) teşekkül etmesine karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906687


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