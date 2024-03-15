***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
15.03.2024 16:50
***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15 Mart 2024 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ebru Oğan Knottnerus'un yerine görev yapmak üzere Risk Yönetimi Komitesi Başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Furkan Evranos'un görevlendirilmesine, böylelikle Bankamızın Risk Yönetimi Komitesi'nin Sn. Furkan Evranos (Başkan) ve Sn. Kamala Nuriyeva (Üye) teşekkül etmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259229
BIST
'
17:118.856
En Düşük
|Değişim
|: -0,31%
|| -27,81
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.815
En Yüksek
8.908
17:1132,2193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0897
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,7824
En Düşük
32,0319
17:1135,1458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0352
|Açılış
|: 35,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
35,6701
En Düşük
34,8755
17:112.240,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,09
|Açılış
|: 2.240,96
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler17:11
|DOBUR
|196,10
|76.375.317
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|249.475.668
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|65.774.944
|% 9,97
|
|KLNMA
|34,86
|7.159.384
|% 9,97
|
|CATES
|66,25
|277.723.981
|% 9,96
|
|YAYLA
|19,01
|19.656.595
|% -9,99
|
|FONET
|31,20
|55.077.828
|% -9,98
|
|KLRHO
|47,90
|157.136.351
|% -9,45
|
|DGATE
|48,00
|34.486.351
|% -7,16
|
|DESPC
|51,95
|73.593.812
|% -6,40
|
|THYAO
|272,75
|5.892.521.523
|% 0,37
|
|REEDR
|61,40
|4.362.435.288
|% 7,44
|
|OBAMS
|53,50
|3.099.971.419
|% 7,00
|
|ASTOR
|101,20
|3.069.807.706
|% -3,80
|
|MIATK
|69,25
|2.872.852.219
|% -2,46
|
|ISCTR
|10,36
|1.190.848.952
|% -0,29
|
|ZOREN
|5,11
|424.542.653
|% -0,97
|
|EKGYO
|10,82
|776.759.293
|% -0,73
|
|REEDR
|61,40
|4.362.435.288
|% 7,44
|
|AKFGY
|2,61
|162.555.384
|% -1,14
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2124
|32,2193
|% 0,28
|
|Euro
|35,1319
|35,1458
|% 0,10
|
|Sterlin
|41,5064
|41,7145
|% 0,46
|
|Frank
|36,8867
|37,0716
|% 0,62
|
|Riyal
|8,6872
|8,7308
|% 0,56
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,33
|25,36
|% 0,66
|
|Platin
|946,61
|949,08
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.082,48
|1.084,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|84,97
|84,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,32
|2.162,63
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:26MTRKS
Yüzde -6.34 oranında düşüşle 78.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 621, 335 adet işlem
-
17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 21 kaybederek (% -0.45 ) 7, 737
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CATES, ARTMS, IZINV, VRGYO, DOBUR, KLNMA, KERVN, ALVES, SODSN, PKART
-
17:25
PATEK, CLEBI, LMKDC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:25
AGHOL, MEGAP, ERSU değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında