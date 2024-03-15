***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15 Mart 2024 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ebru Oğan Knottnerus'un yerine görev yapmak üzere Risk Yönetimi Komitesi Başkanı olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Furkan Evranos'un görevlendirilmesine, böylelikle Bankamızın Risk Yönetimi Komitesi'nin Sn. Furkan Evranos (Başkan) ve Sn. Kamala Nuriyeva (Üye) teşekkül etmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259229BIST