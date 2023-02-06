***PBT* *PBTR* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
06.02.2023 13:48
***PBT******PBTR******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [PBT, PBTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/02/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Platin Kimya Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği, Platin Kimya Mümessillik ve Dış Ticaret A.Ş.'nin kaynak kuruluş olduğu Varlığa Dayalı Menkul Kıymet'in kısa vadeli kredi derecelendirme notu TR A2 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109883
BIST
18:054.930
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -67,45
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
18:0518,8317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8704
En Düşük
18,7937
18:0520,2069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,1046
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,3604
En Düşük
20,1703
18:051.130,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,40
|Açılış
|: 1.130,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.128,47
|
1.139,25
En Düşük
1.126,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BSOKE
|6,38
|63.714.256
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|1.012.976
|% 10,00
|
|KONYA
|2.695,00
|93.167.382
|% 10,00
|
|KRDMA
|17,49
|80.449.106
|% 10,00
|
|OYAKC
|22,66
|291.734.897
|% 10,00
|
|COSMO
|101,70
|2.772.443
|% -10,00
|
|SDTTR
|90,90
|83.757.537
|% -10,00
|
|ATSYH
|82,10
|2.001.004
|% -9,98
|
|UZERB
|148,80
|4.046.303
|% -9,98
|
|VKING
|40,44
|4.003.409
|% -9,97
|
|THYAO
|139,90
|1.967.396.170
|% -1,96
|
|EREGL
|40,06
|1.374.708.239
|% 2,04
|
|SISE
|42,64
|1.279.538.513
|% -0,93
|
|TUPRS
|578,90
|1.224.332.059
|% -3,36
|
|KOZAL
|523,50
|876.942.314
|% -2,60
|
|EKGYO
|7,27
|442.243.794
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|470.146.032
|% -1,55
|
|AKBNK
|16,20
|820.363.788
|% -1,88
|
|ALBRK
|3,30
|132.192.089
|% 0,92
|
|KRDMD
|17,66
|674.432.305
|% 8,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8231
|18,8380
|% 0,10
|
|Euro
|20,1983
|20,2044
|% -0,53
|
|Sterlin
|22,5902
|22,7035
|% -0,09
|
|Frank
|20,2174
|20,3392
|% -0,10
|
|Riyal
|5,0035
|5,0286
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|1,13
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|2,86
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.720
|7.789
|-72,00
|
|Yarım
|3.772
|3.811
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.886
|1.906
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,23
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,46
|13,48
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,18
|81,18
|1,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRYAT
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 861.30 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 855 adet işlem
-
17:58RHEAG
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 562, 404 adet işlem
-
17:57LOGO
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 55.80 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 023 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 55 kaybederek (% -1.89 ) 4, 390
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BUCIM, NUHCM, CMENT, ONCSM, BSOKE, AFYON, OYAKC, CMBTN, NIBAS, AKCNS