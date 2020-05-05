***PBTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
05.05.2020 16:38
***PBTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [PBTR]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
03/02/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Pasha Yatırım Bankası A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFPASH82017
Nominal Değer (TL)
40.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
05/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
07/05/2020
Vadesi (Gün)
106
İtfa Tarihi
19/08/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842666
BIST
17:5598.725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -117,74
|Açılış
|: 99.634
|
|Önceki Kapanış
|: 98.842
|
99.791
En Düşük
97.880
17:557,0827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0381
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0989
En Düşük
7,0234
17:557,6847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7132
En Düşük
7,6508
17:55386,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,96
|Açılış
|: 386,35
|
|Önceki Kapanış
|: 385,39
|
388,17
En Düşük
382,71
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|11,33
|37.127.741
|% 10,00
|
|SNPAM
|6,49
|4.357.204
|% 10,00
|
|RTALB
|27,06
|4.584.451
|% 10,00
|
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|
|PETUN
|22,34
|488.530.163
|% -9,99
|
|ULUUN
|10,29
|402.683.365
|% -9,97
|
|TKURU
|10,94
|371.030
|% -9,96
|
|KUTPO
|11,60
|38.243.911
|% -9,94
|
|AYCES
|22,30
|154.361
|% -9,94
|
|GARAN
|8,15
|707.853.239
|% -0,24
|
|TSPOR
|5,81
|628.761.998
|% -0,34
|
|KRDMD
|2,26
|579.675.809
|% 4,63
|
|ASELS
|26,80
|527.408.513
|% 1,67
|
|PETUN
|22,34
|488.530.163
|% -9,99
|
|KRDMD
|2,26
|579.675.809
|% 4,63
|
|GSRAY
|2,67
|459.473.085
|% -3,96
|
|AFYON
|2,79
|442.238.737
|% -5,10
|
|DOHOL
|1,88
|246.004.240
|% 2,17
|
|ODAS
|1,81
|199.611.285
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7892
|8,8333
|% 0,59
|
|Frank
|7,2598
|7,3035
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8797
|1,8891
|% 0,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|-4,66
|
|Altın Gr.
|386
|386
|0,78
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.527
|2,20
|
|Tam
|2.550
|2.589
|2,20
|
|Yarım
|1.237
|1.266
|1,10
|
|Çeyrek
|620
|633
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|14,87
|14,90
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,03
|
|B. Petrol
|30,09
|30,09
|2,89
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -79, 92 kaybederek (% -0.07 ) 115, 726
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17:59XU100
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17:58SONME
Yüzde 9.92 oranında artışla 6.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 155, 089 adet işlem
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17:57ALKIM
Yüzde 6.71 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 725, 342 adet işlem