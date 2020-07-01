***PBTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
01.07.2020 17:32
***PBTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [PBTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
30/06/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
ISIN Kodu
TRPPASTK2011
Nominal Değer (TL)
14.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
26/06/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
03/07/2020
Vadesi (Gün)
143
İtfa Tarihi
16/11/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853766
BIST
18:05115.315
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.209,80
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
18:056,8552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8437
18:057,7214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0234
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
18:05388,43
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -4,03
|Açılış
|: 388,59
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
388,29
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.686.770
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.300.278
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.786.537
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.408
|% 9,97
|
|CMBTN
|66,20
|16.428.177
|% 9,97
|
|ISBTR
|49.000,00
|706.323
|% -8,11
|
|ULAS
|5,42
|7.329.564
|% -7,98
|
|UZERB
|5,02
|178.280
|% -7,04
|
|MERIT
|23,50
|89.130
|% -6,00
|
|GLRYH
|13,28
|18.168.609
|% -5,75
|
|KRDMD
|3,23
|2.131.426.677
|% -0,62
|
|GARAN
|8,30
|1.327.592.830
|% -1,89
|
|ASELS
|32,76
|1.309.038.718
|% 0,86
|
|THYAO
|12,30
|1.294.980.700
|% -1,76
|
|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,23
|2.131.426.677
|% -0,62
|
|EKGYO
|2,02
|998.850.353
|% -1,46
|
|ODAS
|2,53
|1.070.837.183
|% 2,02
|
|DOHOL
|2,19
|833.363.813
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,50
|495.627.629
|% 3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5178
|8,5605
|% 0,51
|
|Frank
|7,2258
|7,2693
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-17,62
|
|Altın Gr.
|388
|389
|-3,94
|
|Cumhuriyet
|2.517
|2.538
|-19,30
|
|Tam
|2.590
|2.604
|-19,80
|
|Yarım
|1.258
|1.274
|-9,70
|
|Çeyrek
|629
|638
|-4,90
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,93
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,07
|
|B. Petrol
|41,66
|41,66
|0,39
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59AKGUV
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 648, 498 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 115, 515 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 87 altında . İşlem hacmi 22, 659.00 milyon TL de
-
17:53DAGHL
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 242, 639 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1202, 7 kaybederek (% -1.11 ) 107, 141
-
17:52
EUYO, OSMEN, KRDMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında