***PBTR* *KTKVK* *ALJF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
03.11.2021 17:44
***PBTR******KTKVK******ALJF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ALJF, KTKVK, PBTR]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Alj Finansman A.Ş. ALJF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALJF42211 110.000.000 03.11.2021 28.04.2022 05.11.2021
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK12240 100.000.000 03.11.2021 05.01.2022 05.11.2021
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPVFFE2221 50.000.000 03.11.2021 17.10.2022 05.11.2021
İlgili Şirketler [ALJF, KTKVK, PBTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974518
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 13,98
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.547
En Düşük
1.492
18:059,6806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0782
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
18:0511,2181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0948
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
18:05549,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,60
|Açılış
|: 549,45
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
548,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.590.611
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|181.320.571
|% 9,97
|
|RODRG
|16,02
|9.666.145
|% 9,95
|
|DOBUR
|70,80
|47.403.095
|% 9,94
|
|NUGYO
|11,38
|32.685.181
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.301.429
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|35.135.041
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|164.602.084
|% -9,81
|
|CANTE
|13,00
|137.539.085
|% -9,41
|
|GARAN
|10,38
|4.546.412.179
|% 2,17
|
|THYAO
|15,58
|2.252.540.934
|% 0,58
|
|FROTO
|202,00
|1.372.958.551
|% 4,61
|
|YKBNK
|2,88
|1.312.523.553
|% 1,77
|
|SISE
|8,75
|1.299.457.058
|% 1,51
|
|EKGYO
|1,99
|939.992.555
|% -1,97
|
|YKBNK
|2,88
|1.312.523.553
|% 1,77
|
|TSKB
|1,50
|644.987.838
|% 9,49
|
|GARAN
|10,38
|4.546.412.179
|% 2,17
|
|SKBNK
|1,09
|297.216.201
|% 4,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6766
|9,6806
|% 0,81
|
|Euro
|11,2058
|11,2181
|% 0,85
|
|Sterlin
|13,2002
|13,2664
|% 1,26
|
|Frank
|10,5808
|10,6445
|% 1,18
|
|Riyal
|2,5764
|2,5893
|% 0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|-23,47
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,05
|
|B. Petrol
|82,14
|82,14
|-2,58
|