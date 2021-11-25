***PCILT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
25.11.2021 09:15
***PCILT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [PCILT]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PCILT.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. Miktar: 11.490.659 TL nominal, Aracı: GLB Kapanış Tarihi: 25.11.2021, Fiyat: 9,50 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 109.161.261 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979538
BIST
18:051.812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
0
En Düşük
0
18:0512,1265
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 0,2389
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
18:0513,6156
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 0,2859
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
18:05695,03
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 11,50
|Açılış
|: 692,79
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 0,00
|
|PKENT
|3.600,00
|3.165.071
|% 0,00
|
|TRILC
|10,80
|333.327.451
|% 0,00
|
|VERTU
|26,02
|127.095.125
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,00
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 0,00
|
|PKENT
|3.600,00
|3.165.071
|% 0,00
|
|TRILC
|10,80
|333.327.451
|% 0,00
|
|VERTU
|26,02
|127.095.125
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,00
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 0,00
|
|THYAO
|18,97
|3.353.964.475
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,78
|2.491.575.236
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,00
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 0,00
|
|PETKM
|7,94
|2.341.239.979
|% 0,00
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0403
|12,1265
|% 2,01
|
|Euro
|13,5151
|13,6156
|% 2,14
|
|Sterlin
|16,0463
|16,1268
|% 1,56
|
|Frank
|12,8611
|12,9385
|% 1,44
|
|Riyal
|3,2044
|3,2205
|% 1,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|4,27
|
|Altın Gr.
|699
|699
|15,49
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,64
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,21
|9,23
|0,22
|
|B. Petrol
|82,40
|82,40
|0,15
|