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***PCILT* *GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir

22.11.2021 18:12
***PCILT* *GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Ar


***PCILT******GEDIK*** GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Açıklamalar

PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979009


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EDATA 11,00 39.294.842 % 10,00  
KENT 172,70 1.601.980 % 10,00  
DITAS 27,72 39.665.452 % 10,00  
KONYA 947,80 161.389.565 % 9,99  
FENER 33,02 247.933.030 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 11,3676 11,4848 % 2,07  
Euro 12,8058 12,9331 % 1,77  
Sterlin 15,2885 15,3652 % 1,38  
Frank 12,2385 12,3123 % 1,41  
Riyal 3,0376 3,0529 % 1,57  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.816 1.816 -31,44  
Altın Gr. 668 668 -0,50  
Cumhuriyet 4.353 4.419 -33,00  
Tam 4.335 4.446 -26,06  
Yarım 2.095 2.151 -12,61  
Çeyrek 1.051 1.075 -6,30  
Gümüş.Ons 24,38 24,41 -0,19  
Gümüş Gr. 8,97 8,97 0,07  
B. Petrol 79,39 79,39 0,50  
Seans Raporu 18:05
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