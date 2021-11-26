***PCILT* *GLB* *GLBMD*** GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2021 12:09
ayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PC İletişim ve Medya Hizmetleri San.Tic.A.Ş. nin halka arzına ilişkin sonuçlar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979759
BIST
13:251.783
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -36,23
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.781
13:2512,1410
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1412
|Açılış
|: 12,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
13:2513,6962
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,2288
|Açılış
|: 13,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
13:25703,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 13,35
|Açılış
|: 703,65
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler13:25
|BALAT
|9,68
|550.250
|% 10,00
|
|RALYH
|17,83
|26.124.154
|% 9,99
|
|YEOTK
|61,10
|114.472.249
|% 9,99
|
|UZERB
|37,26
|1.414.613
|% 9,98
|
|DOBUR
|290,90
|23.604.790
|% 9,98
|
|IDEAS
|33,72
|41.560.491
|% -9,50
|
|PGSUS
|88,60
|373.422.891
|% -9,50
|
|DURDO
|21,20
|55.783.737
|% -8,46
|
|THYAO
|17,24
|1.764.590.006
|% -8,20
|
|TETMT
|228,30
|4.532.041
|% -7,98
|
|THYAO
|17,24
|1.764.590.006
|% -8,20
|
|GARAN
|11,55
|818.083.531
|% -1,62
|
|SASA
|39,62
|711.157.657
|% 1,23
|
|KRDMD
|8,64
|671.672.840
|% -2,70
|
|YKBNK
|3,27
|647.042.741
|% -1,80
|
|YKBNK
|3,27
|647.042.741
|% -1,80
|
|EKGYO
|2,15
|275.331.167
|% -2,71
|
|THYAO
|17,24
|1.764.590.006
|% -8,20
|
|HALKB
|5,28
|461.309.680
|% 0,57
|
|MOBTL
|1,70
|132.530.967
|% 1,80
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,1081
|12,1410
|% 1,18
|
|Euro
|13,6560
|13,6962
|% 1,70
|
|Sterlin
|16,0529
|16,1334
|% 0,71
|
|Frank
|12,9943
|13,0725
|% 1,76
|
|Riyal
|3,2139
|3,2301
|% 0,78
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|20,74
|
|Altın Gr.
|705
|705
|14,56
|
|Cumhuriyet
|4.607
|4.677
|57,00
|
|Tam
|4.585
|4.705
|57,44
|
|Yarım
|2.216
|2.276
|27,79
|
|Çeyrek
|1.111
|1.138
|13,89
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,18
|9,19
|0,07
|
|B. Petrol
|77,91
|77,91
|-4,31
|