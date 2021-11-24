***PCILT* *ICT*** ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
24.11.2021 14:23
Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
PC İletişim'e ait "Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu" ekte bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979427
BIST
15:491.813
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 28,84
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
15:4911,8047
En Yüksek
|Değişim
|: -7,83%
|| -1,0026
|Açılış
|: 11,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,5959
15:4913,2302
En Yüksek
|Değişim
|: -8,36%
|| -1,2071
|Açılış
|: 13,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,0001
15:49679,98
En Yüksek
|Değişim
|: -7,93%
|| -58,57
|Açılış
|: 679,98
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
678,78
BIST En Aktif Hisseler15:47
|PRKAB
|65,45
|39.823.838
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.137.908
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.863.205
|% 9,99
|
|ATATP
|68,80
|76.680.541
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|43.127.437
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|58.408.346
|% -9,97
|
|GESAN
|22,96
|60.961.964
|% -8,82
|
|KSTUR
|215,20
|275.344
|% -6,84
|
|YBTAS
|11.300,00
|358.867
|% -6,70
|
|TETMT
|238,80
|14.584.961
|% -5,76
|
|GARAN
|11,84
|3.513.004.397
|% 2,33
|
|THYAO
|19,28
|2.636.142.511
|% 2,99
|
|PETKM
|8,04
|1.872.901.723
|% 1,39
|
|KRDMD
|8,80
|1.843.798.810
|% 1,03
|
|YKBNK
|3,52
|1.785.312.742
|% 2,33
|
|YKBNK
|3,52
|1.785.312.742
|% 2,33
|
|GARAN
|11,84
|3.513.004.397
|% 2,33
|
|AKBNK
|6,98
|1.722.109.067
|% 1,16
|
|PETKM
|8,04
|1.872.901.723
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,22
|484.172.330
|% 2,30
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,6782
|11,6854
|% -8,76
|
|Euro
|13,0851
|13,0936
|% -9,31
|
|Sterlin
|15,9648
|16,0448
|% -6,69
|
|Frank
|12,7452
|12,8220
|% -6,88
|
|Riyal
|3,1850
|3,2010
|% -6,55
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-4,75
|
|Altın Gr.
|696
|696
|-42,20
|
|Cumhuriyet
|4.605
|4.674
|-155,00
|
|Tam
|4.571
|4.703
|-163,58
|
|Yarım
|2.209
|2.275
|-79,13
|
|Çeyrek
|1.108
|1.137
|-39,56
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,45
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|9,13
|9,14
|-0,63
|
|B. Petrol
|82,27
|82,27
|-0,04
|
Seans Raporu
15:47
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