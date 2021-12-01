***PCILT* *MARTI* *SAMAT* *MOBTL* *ORCAY* *ERSU* *INFO* *IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
01.12.2021 09:24
***PCILT******MARTI******SAMAT******MOBTL******ORCAY******ERSU******INFO******IYF*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [INFO, IYF, ERSU, MARTI, MOBTL, ORCAY, PCILT, SAMAT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980399
BIST
11:211.853
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 43,73
|Açılış
|: 1.823
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|Önceki Kapanış
|: 1.810
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1.855
En Düşük
1.823
11:2113,6531
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 778,74
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782,53
En Düşük
738,14
BIST En Aktif Hisseler11:21
|ISBTR
|46.585,00
|326.095
|% 10,00
|
|SONME
|34,12
|1.044.959
|% 9,99
|
|COSMO
|10,57
|202.120
|% 9,99
|
|MIATK
|33,80
|19.911.161
|% 9,95
|
|AKFGY
|6,41
|20.783.083
|% 9,95
|
|KUTPO
|116,50
|57.981.819
|% -9,97
|
|RALYH
|19,23
|2.174.605
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|1.970.993
|% -9,97
|
|ATATP
|59,90
|8.408.625
|% -9,92
|
|PRKAB
|58,00
|42.700.296
|% -9,52
|
|THYAO
|18,20
|869.312.408
|% 5,69
|
|SISE
|13,19
|722.233.883
|% 5,10
|
|GARAN
|11,60
|644.319.949
|% 1,58
|
|KRDMD
|8,90
|636.317.466
|% 4,09
|
|SASA
|45,56
|571.817.898
|% 4,98
|
|TSKB
|1,51
|131.113.160
|% 2,03
|
|KRDMD
|8,90
|636.317.466
|% 4,09
|
|YKBNK
|3,24
|225.701.465
|% 2,21
|
|PETKM
|7,99
|540.074.532
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,27
|146.345.078
|% 1,34
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6020
|13,6531
|% -0,13
|
|Euro
|15,3894
|15,4523
|% -0,48
|
|Sterlin
|17,9133
|18,0032
|% -1,16
|
|Frank
|14,6406
|14,7288
|% -1,27
|
|Riyal
|3,5880
|3,6060
|% -1,22
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.779
|1.780
|8,56
|
|Altın Gr.
|772
|772
|-6,62
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|-0,08
|
|B. Petrol
|71,88
|71,88
|2,65
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