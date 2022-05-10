Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

10.05.2022 18:58
***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2022
Karar Sayısı
2022/07
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

               SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 TEBLİĞİ'NİN
İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
    
SORUMLULUK BEYANI
Şirketimiz PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2022-31.03.2022 Hesap Dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II-14.1 no lu ''Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'' hükümleri kapsamında, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (''TMS/TFRS'') ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak dipnotlarıyla birlikte hazırlanan ve 10.05.2022 tarih ve 2022/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, Bağımsız Denetimden Geçmemiş, Konsolide Finansal Durum Raporu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu ve Faaliyet Raporu'nun
a) Tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporunun önemli konul birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
 
 
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                                  Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
    METE İKİZ                                                              KAZIM ALİ KİREMİTÇİOĞLU




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028773


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.490
Değişim :  0,99% |  24,46
Açılış :  2.478  
Önceki Kapanış :  2.466  
En Yüksek
2.495 En Düşük
2.478
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PNLSN 13,99 84.324.999 % 9,98  
PKENT 229,40 71.317.220 % 9,97  
UFUK 45,88 3.281.190 % 9,97  
ACSEL 46,80 14.969.442 % 9,96  
IMASM 24,12 17.431.645 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,2101 15,2509 % 1,10  
Euro 16,0465 16,0854 % 0,91  
Sterlin 18,7177 18,8116 % 0,94  
Frank 15,2649 15,3568 % 0,97  
Riyal 4,0501 4,0704 % 1,01  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.846 1.847 -7,77  
Altın Gr. 903 903 3,57  
Cumhuriyet 6.153 6.247 31,00  
Tam 6.129 6.285 32,86  
Yarım 2.962 3.040 15,90  
Çeyrek 1.486 1.520 7,95  
Gümüş.Ons 21,64 21,66 -0,16  
Gümüş Gr. 10,54 10,56 -0,02  
B. Petrol 103 103 -2,95  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru