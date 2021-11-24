***PCILT* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
24.11.2021 13:49
***PCILT******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PC İletişim Ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979421
BIST
15:061.817
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 31,98
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
15:0612,1641
En Yüksek
|Değişim
|: -5,02%
|| -0,6432
|Açılış
|: 12,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
12,0452
15:0613,6388
En Yüksek
|Değişim
|: -5,53%
|| -0,7985
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,5101
15:06696,71
En Yüksek
|Değişim
|: -5,66%
|| -41,83
|Açılış
|: 696,71
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
692,52
BIST En Aktif Hisseler15:06
|RALYH
|14,74
|20.069.087
|% 10,00
|
|PRKAB
|65,45
|25.847.252
|% 10,00
|
|ATATP
|68,80
|76.452.125
|% 9,99
|
|MIATK
|21,02
|11.769.876
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|43.056.221
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|58.027.196
|% -9,97
|
|GESAN
|23,02
|53.736.864
|% -8,58
|
|KSTUR
|215,20
|275.344
|% -6,84
|
|YBTAS
|11.300,00
|358.867
|% -6,70
|
|TETMT
|237,10
|14.240.428
|% -6,43
|
|GARAN
|11,82
|3.258.683.127
|% 2,16
|
|THYAO
|19,15
|2.213.760.272
|% 2,30
|
|PETKM
|7,99
|1.772.091.907
|% 0,76
|
|KRDMD
|8,86
|1.702.759.232
|% 1,72
|
|YKBNK
|3,52
|1.660.053.503
|% 2,33
|
|YKBNK
|3,52
|1.660.053.503
|% 2,33
|
|GARAN
|11,82
|3.258.683.127
|% 2,16
|
|AKBNK
|6,96
|1.624.131.405
|% 0,87
|
|PETKM
|7,99
|1.772.091.907
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,22
|454.340.083
|% 2,30
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,1455
|12,1641
|% -5,02
|
|Euro
|13,6140
|13,6388
|% -5,53
|
|Sterlin
|16,2135
|16,2948
|% -5,24
|
|Frank
|12,9440
|13,0220
|% -5,43
|
|Riyal
|3,2317
|3,2479
|% -5,18
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-3,22
|
|Altın Gr.
|697
|697
|-41,71
|
|Cumhuriyet
|4.696
|4.767
|-62,00
|
|Tam
|4.608
|4.741
|-125,07
|
|Yarım
|2.227
|2.293
|-60,51
|
|Çeyrek
|1.117
|1.147
|-30,25
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,51
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,16
|9,17
|-0,59
|
|B. Petrol
|82,17
|82,17
|-0,14
|