***PEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
02.02.2021 12:28
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi BİRİNCİL PİYASA DUYURUSU
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler PEGYO
İlgili Şirket Ünvanı PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 89.100.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 142.560.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 53.460.000
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 263.408,725
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Global Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 03.02.2021
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 04.02.2021
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Ek Açıklamalar
-
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 PEGYO_EN.pdf
EK: 2 PEGYO.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906909
BIST
12:501.515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 22,81
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.517
En Düşük
1.505
12:507,1661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0204
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
12:508,6521
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0177
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
12:50425,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -4,50
|Açılış
|: 425,48
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler12:50
|DZGYO
|6,05
|32.905.992
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.543.121
|% 10,00
|
|DITAS
|39,82
|5.274.104
|% 10,00
|
|AGYO
|3,96
|17.564.057
|% 10,00
|
|PKENT
|1.844,70
|1.337.408
|% 10,00
|
|TACTR
|28,86
|748.253
|% -9,98
|
|BASCM
|16,84
|66.585
|% -8,97
|
|KAPLM
|31,90
|6.847.545
|% -8,86
|
|MAALT
|250,50
|1.938.369
|% -7,56
|
|NIBAS
|37,06
|16.847.904
|% -7,30
|
|KOZAL
|123,30
|840.501.238
|% -0,64
|
|SISE
|7,56
|785.265.537
|% 2,30
|
|THYAO
|12,21
|692.291.731
|% 1,67
|
|GARAN
|9,62
|581.352.429
|% 1,48
|
|KARSN
|5,53
|445.199.983
|% 2,41
|
|EKGYO
|2,45
|288.327.225
|% 0,41
|
|ODAS
|4,09
|439.249.353
|% -1,21
|
|DOHOL
|3,97
|420.637.782
|% 1,79
|
|SKBNK
|1,48
|156.912.556
|% 1,37
|
|SISE
|7,56
|785.265.537
|% 2,30
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1635
|7,1661
|% -0,28
|
|Euro
|8,6464
|8,6521
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,7635
|9,8124
|% -0,34
|
|Frank
|7,9483
|7,9962
|% -0,45
|
|Riyal
|1,9003
|1,9098
|% -0,60
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-8,59
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-4,53
|
|Cumhuriyet
|2.816
|2.858
|-34,00
|
|Tam
|2.803
|2.874
|-34,55
|
|Yarım
|1.355
|1.390
|-16,71
|
|Çeyrek
|679
|695
|-8,36
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,69
|-1,13
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,31
|
|B. Petrol
|57,09
|57,09
|0,76
|