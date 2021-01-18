***PEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
18.01.2021 09:20
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEGYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 26/01/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902952
BIST
10:441.518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,71
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.525
En Düşük
1.509
10:447,5177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0591
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
10:449,0806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0688
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,1177
En Düşük
8,9816
10:44444,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 7,11
|Açılış
|: 444,82
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler10:44
|ACSEL
|20,46
|11.503.630
|% 10,00
|
|YGYO
|1,98
|10.414.398
|% 10,00
|
|SODSN
|38,72
|482.993
|% 10,00
|
|AYGAZ
|16,19
|27.515.257
|% 9,99
|
|INVEO
|85,65
|23.646.149
|% 9,95
|
|SUMAS
|65,00
|614.120
|% -5,04
|
|TDGYO
|9,05
|3.245.540
|% -4,64
|
|MSGYO
|5,42
|4.313.251
|% -4,58
|
|KUTPO
|47,78
|65.408.447
|% -4,54
|
|PEGYO
|1,67
|6.160.977
|% -4,23
|
|KOZAL
|120,00
|561.221.193
|% 3,36
|
|SISE
|7,72
|312.847.863
|% -1,28
|
|KRDMD
|6,79
|310.048.677
|% 2,72
|
|GARAN
|9,93
|258.518.389
|% -0,90
|
|THYAO
|13,13
|258.033.745
|% -0,76
|
|SKBNK
|1,59
|131.083.670
|% 0,00
|
|TSKB
|1,88
|153.451.963
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,51
|239.279.076
|% 1,45
|
|IHLGM
|1,41
|85.246.689
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,43
|141.017.989
|% -0,82
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5164
|7,5177
|% 0,79
|
|Euro
|9,0742
|9,0806
|% 0,76
|
|Sterlin
|10,1831
|10,2341
|% 0,81
|
|Frank
|8,4182
|8,4690
|% 1,00
|
|Riyal
|2,0029
|2,0129
|% 1,03
|
|10:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|10,62
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,89
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,07
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,13
|
|B. Petrol
|54,83
|54,83
|-0,27
|
Seans Raporu
10:44
daha fazla
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10:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, KRDMD, DOHOL
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10:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 18 kaybederek (% -0.90 ) 1, 345
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10:54
BURVA, SNPAM, PSDTC değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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10:54
SUMAS, PEGYO, MSGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında