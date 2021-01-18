***PEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
18.01.2021 09:29
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEGYO.E % 60 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 1,744 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902953
BIST
10:581.519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -5,17
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.525
En Düşük
1.509
10:587,5101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0515
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
10:589,0762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0644
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,1177
En Düşük
8,9816
10:58443,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 5,74
|Açılış
|: 443,55
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler10:56
|YGYO
|1,98
|10.545.557
|% 10,00
|
|ACSEL
|20,46
|11.600.672
|% 10,00
|
|SODSN
|38,72
|482.993
|% 10,00
|
|AYGAZ
|16,19
|27.670.163
|% 9,99
|
|PKENT
|1.184,50
|1.930.530
|% 9,99
|
|KUTPO
|46,50
|73.443.927
|% -7,09
|
|SUMAS
|65,00
|614.120
|% -5,04
|
|TDGYO
|9,03
|3.581.714
|% -4,85
|
|PEGYO
|1,67
|6.705.804
|% -4,23
|
|SAFKR
|10,52
|14.965.707
|% -4,10
|
|KOZAL
|120,40
|625.053.255
|% 3,70
|
|KRDMD
|6,80
|365.404.315
|% 2,87
|
|SISE
|7,73
|321.758.639
|% -1,15
|
|DOHOL
|3,48
|317.232.126
|% 0,58
|
|GARAN
|9,94
|275.941.882
|% -0,80
|
|TSKB
|1,89
|183.500.407
|% 0,53
|
|DOHOL
|3,48
|317.232.126
|% 0,58
|
|SKBNK
|1,59
|133.044.898
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,41
|89.197.287
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,43
|144.187.057
|% -0,82
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5083
|7,5123
|% 0,72
|
|Euro
|9,0657
|9,0765
|% 0,72
|
|Sterlin
|10,1781
|10,2291
|% 0,76
|
|Frank
|8,4101
|8,4608
|% 0,90
|
|Riyal
|2,0003
|2,0103
|% 0,90
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|10,08
|
|Altın Gr.
|444
|444
|6,10
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,12
|
|B. Petrol
|54,86
|54,86
|-0,24
|
Seans Raporu
10:56
daha fazla
-
11:07SAFKR
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 10.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 408, 087 adet işlem
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11:05PEGYO
Yüzde -23.74 oranında düşüşle 1.67 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 968, 282 adet işlem
-
11:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 9 kaybederek (% -0.78 ) 1, 641
-
11:04
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, TSKB
-
11:04XU100
Endeks 1, 518 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 44 altında . İşlem hacmi 5, 896.00 milyon TL de