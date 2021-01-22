***PEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.01.2021 09:17
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [PEGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEGYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 26/01/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903788
BIST
11:281.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -13,07
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.529
11:287,4169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0490
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
11:289,0367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0614
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
11:28444,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,48
|Açılış
|: 444,64
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
440,52
BIST En Aktif Hisseler11:28
|KAPLM
|44,22
|389.755
|% 10,00
|
|SEKUR
|24,46
|20.253.235
|% 9,98
|
|SAFKR
|11,36
|45.973.844
|% 9,97
|
|BTCIM
|7,07
|16.886.450
|% 9,95
|
|TACTR
|18,14
|1.229.021
|% 9,94
|
|YESIL
|204,40
|12.106.743
|% -4,97
|
|EMNIS
|36,00
|305.784
|% -4,91
|
|PSDTC
|35,10
|6.212.770
|% -4,52
|
|PSDTC
|35,10
|6.212.770
|% -4,52
|
|PSDTC
|35,10
|6.212.770
|% -4,52
|
|GARAN
|9,84
|539.091.280
|% -1,80
|
|KARSN
|4,79
|522.303.458
|% 5,27
|
|EKGYO
|2,49
|388.297.330
|% -0,80
|
|KRDMD
|6,97
|347.865.326
|% -1,83
|
|SISE
|7,79
|338.719.163
|% -1,27
|
|EKGYO
|2,49
|388.297.330
|% -0,80
|
|KARSN
|4,79
|522.303.458
|% 5,27
|
|TSKB
|1,96
|185.510.898
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,58
|122.883.281
|% -0,63
|
|IHLGM
|1,46
|106.989.653
|% 0,00
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4147
|7,4169
|% 0,67
|
|Euro
|9,0300
|9,0367
|% 0,68
|
|Sterlin
|10,1298
|10,1806
|% 0,38
|
|Frank
|8,3615
|8,4118
|% 0,83
|
|Riyal
|1,9762
|1,9861
|% 0,91
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-7,40
|
|Altın Gr.
|445
|445
|1,59
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,08
|
|B. Petrol
|55,37
|55,37
|-0,73
|