***PEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
25.01.2021 09:09
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [PEGYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEGYO.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 26/01/2021)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904078
BIST
10:531.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 11,64
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.549
10:537,3699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0404
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4242
En Düşük
7,3635
10:538,9788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0440
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0459
En Düşük
8,9708
10:53439,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,73
|Açılış
|: 439,10
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler10:51
|SEKUR
|26,90
|14.389.118
|% 9,98
|
|INVEO
|133,80
|34.116.499
|% 9,94
|
|GLBMD
|7,86
|8.880.076
|% 9,93
|
|OZBAL
|8,41
|12.464.344
|% 9,93
|
|VERTU
|23,28
|43.547.520
|% 9,92
|
|OZRDN
|11,86
|5.518.124
|% -7,85
|
|UZERB
|77,00
|182.798
|% -6,61
|
|DOKTA
|36,62
|2.217.795
|% -3,22
|
|MTRYO
|2,63
|4.556.975
|% -2,59
|
|HLGYO
|4,14
|151.464.043
|% -2,36
|
|ODAS
|3,84
|159.059.230
|% 0,79
|
|HLGYO
|4,14
|151.464.043
|% -2,36
|
|TURSG
|7,37
|147.780.542
|% 1,94
|
|IHLGM
|1,51
|70.365.802
|% 2,03
|
|ESEN
|26,26
|64.145.521
|% 7,53
|
|IHLGM
|1,51
|70.365.802
|% 2,03
|
|TURSG
|7,37
|147.780.542
|% 1,94
|
|BNTAS
|5,62
|57.335.693
|% 9,13
|
|HDFGS
|4,17
|29.195.141
|% 3,99
|
|SAFKR
|11,86
|60.779.108
|% 4,40
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3645
|7,3668
|% -0,59
|
|Euro
|8,9721
|8,9771
|% -0,51
|
|Sterlin
|10,0724
|10,1229
|% -0,35
|
|Frank
|8,2891
|8,3390
|% -0,56
|
|Riyal
|1,9580
|1,9678
|% -0,58
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-0,62
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,57
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|0,30
|