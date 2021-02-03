***PEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
03.02.2021 09:26
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEGYO.BE (Kaydi Pay, Miktar: 263.408,725 TL nominal, Aracı: GLB, Kapanış Tarihi : 04.02.2021) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907124
BIST
10:451.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 12,25
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.518
10:457,1411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -0,0612
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,2044
En Düşük
7,1347
10:458,5997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0678
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6838
En Düşük
8,5919
10:45422,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,40
|Açılış
|: 422,81
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
422,81
BIST En Aktif Hisseler10:45
|EKIZ
|10,56
|1.761.609
|% 10,00
|
|GEDIK
|25,84
|58.443.514
|% 9,96
|
|YESIL
|241,90
|3.990.624
|% 9,95
|
|DAGHL
|15,49
|5.065.774
|% 9,94
|
|ISKPL
|25,90
|4.329.910
|% 9,93
|
|ISBIR
|4.590,00
|559.980
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,30
|53.897
|% -10,00
|
|TACTR
|26,00
|2.363.582
|% -9,91
|
|NIBAS
|33,60
|9.725.886
|% -6,67
|
|VERTU
|31,72
|51.878.860
|% -5,88
|
|ODAS
|4,18
|506.532.955
|% 4,24
|
|ISFIN
|4,32
|340.169.557
|% 3,85
|
|DOHOL
|4,10
|286.637.799
|% -2,84
|
|KOZAL
|122,50
|239.606.542
|% 0,99
|
|KRDMD
|6,92
|222.380.200
|% -0,86
|
|ODAS
|4,18
|506.532.955
|% 4,24
|
|SKBNK
|1,51
|128.665.462
|% 2,03
|
|ISFIN
|4,32
|340.169.557
|% 3,85
|
|DOHOL
|4,10
|286.637.799
|% -2,84
|
|ALBRK
|2,23
|138.181.306
|% 4,69
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1330
|7,1411
|% -0,85
|
|Euro
|8,5935
|8,5997
|% -0,78
|
|Sterlin
|9,7555
|9,8044
|% -0,55
|
|Frank
|7,9468
|7,9947
|% -0,52
|
|Riyal
|1,9053
|1,9149
|% -0,46
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|0,54
|
|Altın Gr.
|423
|424
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|2.810
|2.852
|-40,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-40,84
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,75
|
|Çeyrek
|678
|693
|-9,88
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,08
|
|B. Petrol
|57,91
|57,91
|0,11
|