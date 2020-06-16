***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.06.2020 17:53
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PEGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851421
BIST
17:40111.597
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 2.040,64
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.875
En Düşük
110.706
17:406,8490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0192
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8507
En Düşük
6,7909
17:407,6976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0311
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
17:40378,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,40
|Açılış
|: 378,88
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|2,97
|22.219.484
|% 10,00
|
|ICBCT
|5,83
|199.165.986
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|74.572.132
|% 10,00
|
|HUBVC
|22,00
|83.960.598
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.537.536
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|307.282
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|560.865
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|1.095.256
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|785.482
|% -9,20
|
|VAKFN
|3,27
|257.063.203
|% -5,49
|
|ASELS
|32,70
|1.148.667.197
|% 2,25
|
|GARAN
|8,28
|1.093.686.306
|% 2,73
|
|ODAS
|2,23
|854.767.490
|% 9,31
|
|ISFIN
|4,04
|745.704.785
|% 2,80
|
|TCELL
|15,09
|720.870.107
|% 4,50
|
|ODAS
|2,23
|854.767.490
|% 9,31
|
|EKGYO
|1,95
|624.621.303
|% 2,09
|
|KARSN
|2,35
|524.071.227
|% 5,38
|
|IEYHO
|0,90
|195.469.708
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,32
|688.601.192
|% 0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6138
|8,6570
|% 0,47
|
|Frank
|7,1631
|7,2062
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8183
|1,8275
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|-5,20
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,54
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.479
|-4,70
|
|Tam
|2.528
|2.547
|-4,80
|
|Yarım
|1.232
|1.243
|-2,30
|
|Çeyrek
|618
|622
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,41
|17,45
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,03
|
|B. Petrol
|41,48
|41,48
|1,76
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:53EGEEN
Yüzde 5.81 oranında artışla 636.90 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 812 adet işlem
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2526, 65 artarak (% 2.00 ) 129, 162
-
17:51XU100
Endeks 111, 815 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 06 üstünde . İşlem hacmi 15, 761.00 milyon TL de
-
17:51IEYHO
Yüzde 9.76 oranında artışla 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 221, 705, 860 adet işlem
-
17:50SONME
Yüzde 8.36 oranında artışla 7.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 185, 513 adet işlem