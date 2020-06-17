***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2020 12:22
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851522
BIST
15:11110.982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 42,67
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
15:116,8595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0171
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8595
En Düşük
6,8328
15:117,7062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0058
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
15:11378,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,53
|Açılış
|: 378,78
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|197.163.302
|% 9,99
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|BAYRK
|8,42
|15.038.844
|% 9,92
|
|DAGI
|4,77
|14.701.653
|% 9,91
|
|SAFKR
|5,01
|3.170.750
|% 9,87
|
|ECILC
|6,35
|896.063.659
|% 4,10
|
|ASELS
|32,18
|537.754.927
|% -1,05
|
|GARAN
|8,16
|525.489.544
|% -0,61
|
|THYAO
|12,54
|342.012.788
|% -0,24
|
|GUSGR
|4,37
|337.116.691
|% 3,07
|
|IEYHO
|0,86
|265.180.793
|% -4,44
|
|IHLAS
|0,81
|165.200.521
|% 2,53
|
|EKGYO
|1,91
|308.320.640
|% -1,04
|
|ODAS
|2,15
|321.877.863
|% 0,00
|
|ECILC
|6,35
|896.063.659
|% 4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5829
|8,6259
|% -0,02
|
|Frank
|7,1916
|7,2349
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-7,43
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.479
|-2,10
|
|Tam
|2.530
|2.543
|-6,00
|
|Yarım
|1.233
|1.243
|-1,00
|
|Çeyrek
|618
|622
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,49
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,00
|
|B. Petrol
|40,56
|40,56
|-0,40
|
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