***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.06.2020 11:56
***PEGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851988
BIST
11:58113.644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 1.149,29
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.190
11:586,8574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8469
11:587,6891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,6986
En Düşük
7,6749
11:58381,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,63
|Açılış
|: 381,49
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|5,87
|848.573
|% 9,93
|
|DIRIT
|1,38
|157.722
|% 9,52
|
|TCELL
|17,72
|1.082.346.554
|% 9,18
|
|KSTUR
|49,98
|13.445
|% 8,18
|
|SERVE
|6,30
|612.473
|% 7,33
|
|GLRYH
|13,97
|2.531.601
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|10.814.021
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|149.982
|% -9,96
|
|BAYRK
|8,34
|25.577.070
|% -9,94
|
|DENGE
|1,36
|92.079
|% -9,93
|
|KRDMD
|3,10
|1.913.704.900
|% 1,97
|
|TCELL
|17,72
|1.082.346.554
|% 9,18
|
|ASELS
|32,48
|462.046.316
|% -0,37
|
|GARAN
|8,18
|451.670.466
|% 0,62
|
|TKFEN
|17,28
|409.982.725
|% 5,37
|
|KRDMD
|3,10
|1.913.704.900
|% 1,97
|
|EKGYO
|1,86
|260.982.374
|% -2,11
|
|TSKB
|1,27
|162.606.529
|% -0,78
|
|GSDHO
|1,98
|210.187.752
|% 0,51
|
|PETKM
|4,10
|343.144.765
|% 1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4891
|8,5317
|% -0,03
|
|Frank
|7,1877
|7,2310
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8227
|1,8318
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|6,75
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,43
|
|Cumhuriyet
|2.480
|2.494
|7,80
|
|Tam
|2.545
|2.559
|7,90
|
|Yarım
|1.240
|1.251
|3,90
|
|Çeyrek
|622
|626
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|17,51
|17,54
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|42,76
|42,76
|1,25
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